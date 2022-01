Cuatro jugadores se robaron un celular y protagonizan un momento desopilante: "No sé borrar cule..."

Gimnasia y Tiro de Orán no había tenido su mejor tarde ante Sportivo Alberdi y tras la derrota por 2-0 en los 90 minutos los jugadores se amontonaron sobre los jueces del encuentro para protestar por las decisiones del colegiado. Una discusión que fue tomada por el teléfono del periodista perteneciente a Canal 7 de Jujuy; Cristian Rodríguez.

Al notar que estaban siendo observados en su protesta, uno de los jugadores de Gimnasia y Tiro, a quien reconocieron como Abel Díaz, se dirigió al periodista para arrebatarle su celular y terminar con la transmisión en vivo que estaba realizando para sus seguidores de Facebook.

Sin embargo, el jugador no sabía cómo detener la transmisión. Por lo que acudió a la ayuda de otro compañero que luego se lo pasó a un tercero el cual declaró no saber que hacer: "no se borrar culiado", le dice a su compañero sin saber como parar el insólito video.

Sin saber que estaban siendo filmados en vivo, la transmisión de Rodríguez rápidamente se hizo viral en las redes sociales y esto ayudó a que se terminen reconociendo los nombres de los cuatro participantes del hurto del celular al periodista.

Si bien no se publicaron medidas en contra de los jugadores, se espera que haya alguna que otra sanción por parte de la Liga regional regente del partido y también por parte de Gimnasia y Tiro.