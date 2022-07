Melody Luz, una de las participantes de El Hotel de los Famosos, sufrió una dura lesión en uno de los juegos que otorgaba la inmunidad para esta semana. La exitosa bailarina se resbaló y cayó directamente a un palo con las piernas separadas.

Luego de ser atendida en un centro médico, la participante regresó al hotel: "Me pone mal llegar hasta esta etapa y tener que irme a mi casa. Quería lucharla, sé que puedo dar más. Eso es lo que más triste me pone". Y contó: “Me dieron siete puntos acá en el muslo, una sutura externa, fue un corte externo de piel y tengo que cuidar que no se endurezca la zona”.

Está confirmado que Melody Luz no podrá continuar en el reality.

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Mónica Farro, el Turco García, Sabrina Carballo, Chanchi Estévez, Emily Lucius e Imanol Rodríguez.

