Luego de 13 años, Planeta Gol, uno de los programas más emblemáticos de TyC Sports, dejó de emitirse por decisión de las autoridades del canal deportivo tras una reestructuración general en la grilla. Es por eso que Martín Pérez Di Salvo, también conocido como Coscu en las redes sociales y en el mundo del stream, confirmó la vuelta del ciclo a través de la plataforma Twitch.

"Murió el fútbol. Año a año los especiales me salvaban el aburrimiento, ojalá se hagan streamers. Se van a llenar de viewers, son dos toros. Yo literal en navidad y Año Nuevo me iba a un pueblo que se llama Ayacucho y lo único que había para hacer era ver los especiales de estos dos genios, no me cansaba de ver una y otra vez los mismos goles, las mismas patadas, atajadas, etc", había publicado Coscu en Twitter al enterarse de que el programa abandona la programación de TyC. Es por eso que tan sólo un mes más tarde, confirmó la vuelta de Planeta Gol.

“¿Los extrañaban? Yo los voy a volver a juntar. Prepárense, no decimos más nada porque se complica, pero prepárense porque se va a picar”, dijo el streamer en un video junto a Fernando Lavecchia y Pablo González, los conductores del emblemático programa. Al momento no se reveló una fecha o información más precisa sobre cómo va a ser el nuevo formato.

Días atrás, Coscu habló sobre su rol en el nuevo formato de Planeta Gol: "Aclaro, yo sólo estoy dando una mano con la organización. El programa es de Pablo y Fer, yo soy el cable que une toda la magia". Además, publicó que le gustaría que se sume como panelista Luquitas Rodríguez, reconocido streamer y comediante.

¿Qué dijeron los conductores de Planeta Gol sobre su salida de TyC Sports?

A través de su cuenta personal de Twitter, Lavecchia brindó detalles sobre la situación de Planeta Gol en TyC: "Gente, una aclaración. Muchos de uds preguntan por qué nos vamos. No es así. Es una reestructuración general de la grilla del canal. Y dentro de esos muchos cambios también entró Planeta Gol. No es decisión propia".

González, por su parte, utilizó la misma red social para expresarse. "Que linda locura hicimos. Impacta y emociona tanto amor por el fin de Planeta Gol. No se enojen con nosotros, la salida es por la reestructuración de la grilla del canal, nosotros estamos. Quizás sólo sea un hasta luego. Gracias de todo corazón a ustedes. Lo mejor está por venir", sentenció.

