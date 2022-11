Julián Álvarez es furor en las redes sociales, en Argentina y también en Inglaterra. Desde que llegó a Manchester, enamoró a todos los fanáticos de los Citiziens, tal como hizo en River y en la Selección Argentina. Ahora, con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, la ilusión por su rendimiento traspasa cualquier frontera, y son sus compañeros quienes se permiten hablar de la Araña.

Mientras todos se preparan para la cita más importante del planeta fútbol, el que aprovecha el tiempo para streamear es Sergio Agüero, quien vivirá su primer mundial como hincha tras haberse retirado de la actividad profesional por un problema coronario. Y mantuvo un entretenido diálogo con Rodri, una de las enormes figuras que tiene la Selección de España, que además es compañero de Álvarez en el City, como así también lo fue del Kun antes de que emigrara hacia FC Barcelona.

Si bien la charla de Agüero era con Sergio Busquets, otro de los cracks que tiene la Furia, el mediocampista central de Manchester City aprovechó el tiempo para saludar a su gran amigo, y también para hablar de Julián Álvarez. Y, curioso como siempre, el Kun le preguntó al español por la relación que mantenía con el 9 de la Selección Argentina.

"La Araña ahí está. No habla. Me dijo 'hola' en 3 días", manifestó Rodri para comenzar a describir su relación con el oriundo de Calchín. Y el Kun, sin pelos en la lengua, sorprendido y con alguna risa, consultó: "¿Qué, no habla?". Rápidamente, sin pensarlo, el madrileño de 26 años explicó que Álvarez es tímido: "Le tienes que arrancar las palabras. Se lo dices de mi parte cuando lo veas", indicó.

Después de que el ex Atlético de Madrid continuara con la descripción de la Araña, Agüero salió en defensa de su ex compañero en la Selección Argentina: "Y... es tímido. Dejalo, boludo. Es un chavalito", indicó. Y remató: "Ojo que los calladitos observan todo...". ¿Habrá pronto una respuesta del ex atacante de River?