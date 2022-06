Ayer, Boca Juniors derrotó a Barracas Central como visitante en el marco de la fecha número 4 de la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize hizo un buen encuentro y terminó llevándose el partido por 3 a 1.

Fue otra enorme actuación de Sebastián Villa. El colombiano anotó el primer tanto del partido y asistió a Exequiel Zeballos para el tanto que terminó convirtiéndose en el 3 a 1 final.

En Twitter, distintos periodistas analizaron una vez más el rendimiento del extremo. Morena Beltrán fue una de ellas. La conductora realizó uno de sus viejos gráficos explicando, por ejemplo, el surgimiento del segundo gol xeneize cortesía de Guillermo Fernández.

Sin embargo, las palabras de la joven le sentaron mal a un usuario, quien terminó criticándola bajo la excusa de que "habla difícil". Ella no dudó en contestar: "Cuchame Vicente, hagamos esto: vos contas los goles como se te canta el orto y yo hago lo mismo. No nos seguimos, vos haces lo tuyo y a mí me dejas tranquila, ¿dale?. Es lunes, feriado… ¿Por qué en lugar de hacer sugerencias arbitrarias, poco constructivas, no disfrutas? Abz!". ¡Esaaa!