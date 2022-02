María Becerra dio un show para más de 100.000 personas el sábado por la noche en el Festival de la Manzana de Rio Negro. La cantante argentina de 21 años continuó con su tour promocional de su disco “Animal” en el predio ubicado en la localidad de General Roca. Además, tocaron en la misma noche artistas como Juan Ingaramo, FCP y la Orquesta Sinfónica.

La cantante, que recientemente viene de hacer su presentación en el festival de verano ATPark en Mar del Plata, expresó su felicidad en su cuenta de Instagram: "Quería agradecerles por el show de ayer, todavía no lo puedo creer. Nunca había salido a cantar tan nerviosa y para colmo en la primera canción que canté tuve problemas con el sonido y no me podía escuchar, pero lo dimos todo y eso es lo importante".

Por último, añadió: "Todo el equipo de trabajo se lleva este show en el corazón. La gente que organiza el festival nos contó que es la primera vez que veían tan lleno el evento, fue una verdadera locura".

Los artistas que tocarán el domingo 6 de febrero

Escenario mayor: Juan Pablo Castillo, Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, y La Sole.

Escenario regional: “Aníbal Agüero”: Teatro al Vacío, Sorteos, Apertura Conductores, Arza y Toma – Flamenco / Español, Laura Salas (Folclore Tradicional), José Luis Álvarez, Alejandro Toro – Acordeón – Litoral, Fuego Sagrado – Tributo a C. Santana, Torito Freak (Pop-Rock), El Aguante (Cumbia) y cierre.

Escenario de la producción: Llanten y Apu (Teatro), sorteos y concurso de embaladores.

+Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021 - “Todo cambia”.

Así son los protocolos del evento

No habrá que presentar el “Pase Sanitario”.

Será obligatorio el uso de barbijo en todo momento.

4 puestos sanitarios con ambulancias y un centro de vacunación dentro del espacio institucional del municipio.

Servicio sanitizante en 7 puestos fijos y personal que circulará por el predio con elementos de higiene personal.

220 baños y habrá 6 adaptados para personas con discapacidades.

300 efectivos policiales.

80 puntos limpios.

¿Qué puestos habrá en la Fiesta de la Manzana?