La ex pareja de Alexis Mac Allister inició acciones judiciales tras la ruptura que tuvieron en su relación.

Pasó una semana de lo que fue el bicampeonato de la Selección Argentina, que derrotó a Colombia por la mínima diferencia y se quedó con la Copa América, pero los problemas empezaron a surgir para los futbolistas que Lionel Scaloni comanda tácticamente. Y en este caso, el involucrado es Alexis Mac Allister.

Después de lo que fue el Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste se coronó, llegó la separación de la pareja que conformaban el mediocampista de Liverpool y Camila Mayán, la hoy panelista de Luzu TV. Y después de casi dos años, llegaron las acciones legales.

La influencer decidió demandar a Mac Allister con el fin de percibir una compensación económica. Y la noticia se dio a conocer luego del cruce mediático que tuvo la madre del futbolista surgido en Argentinos Juniors y con pasado en Boca, con la joven: “Lo demandó por compensación económica. Es cuando alguno de los dos cónyuges deja de trabajar y de producir dinero por estar acompañando a la pareja”, explicaron en LAM.

La periodista Fernanda Iglesias brindó más detalles al respecto, y sostuvo que “hubo una mediación con la madre de él, porque es su representante legal. Ya entró la demanda en la Justicia. Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero”. Incluso, al momento de separarse, Mayán solamente se quedó con el perro que tenían en conjunto, ya que no tenían ningún vínculo legal como para reclamar algún tipo de bien ganancial.

Camila Mayán demandó a Alexis Mac Allister.

“Del departamento en alquiler de Cami se ocupó la mamá de Alexis, por dos años, ella tiene el derecho por ser conviviente. Fueron dos años en Inglaterra la convivencia. En Europa no existe la compensación económica”, manifestó la periodista de LAM a la hora de explicar mayores detalles de la demanda contra el ex Brighton and Hove Albion.

El cruce de Silvina Riela contra Camila Mayán

Silvina Riela es la madre de Alexis Mac Allister, y apuntó de lleno contra la ex pareja de su hijo. En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), indicó que “conocés a las personas cuando se van“. Y agregó: “Entendemos el dolor y el resentimiento, pero nos duele que se ligue al dinero“.

“Siempre hablé con ella cuando pasó lo que pasó, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara. Me dediqué a que ella se sienta contenida“, manifestó Riela sobre la panelista de Patria y Familia. Pero también se refirió al momento en el que cortó todo tipo de vínculo.

“Después vienen actitudes que uno dice ‘ya está, no puedo estar más’. No podés salir a pelearte con todo el mundo y dar explicaciones de su vida privada”, expresó para finalizar el tema y dejar en claro que ya no tiene nada que ver con Mayán.