Simón Nattanael Alvarenga, mejor conocido como Callejero Fino, es uno de los artistas del momento en lo que respecta al género urbano en Argentina. El cantante de 25 años cuenta con hits como "Tu Turrito", "Fua mi amor" y "Pa tra", que superan los 100 millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales. El éxito le llegó luego de haber cumplido una condena de seis años tras un delito cometido cuando era adolescente.

El artista reveló que estuvo cinco meses en un penal y luego lo trasladaron a su casa, donde tuvo que usar tobillera electrónica hasta cumplir con la condena. "Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos", explicó en "PH: Podemos Hablar", programa que se transmite por Telefe.

En la misma nota contó cómo es su situación actual: "Sólo tengo que pedir permiso para salir del país, por ejemplo, ahora que voy a hacer shows en Uruguay. Antes, con la tobillera, tenía que pedir permiso a la jueza para tocar en los boliches". Cabe mencionar que la mayoría de los videos que grabó antes de hacerse conocido eran en la puerta de su casa para evitar tener conflictos con la ley.

+¿Por qué Callejero Fino estuvo preso?

"No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal. Y obvio que me arrepentí sin haberme hecho falta ir a la cárcel", reveló en "PH: Podemos Hablar". Y agregó: "Estaba demasiado metido en las drogas y salí haciendo música, es la mejor manera posible".

+CALLEJERO FINO | MISSION 10 - ALAN GOMEZ