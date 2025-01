El ex jugador que confesó que aún sufre por las finales perdidas con la Selección Argentina: "Son un trago amargo"

Bajo las órdenes de Lionel Scaloni y con Lionel Messi como bandera, la Selección Argentina atraviesa una de sus épocas más doradas. Las conquistas de la Copa del Mundo y las Copas América dejaron atrás una sequía de más de tres décadas sin títulos.

Antes que la Scaloneta pasaron generaciones de jugadores por la Albiceleste que lo dieron todo para sumar estrellas, pero quedaron en el camino. Uno de los planteles más recordados es el de Brasil 2014, cuyo festejo quedó ahogado por el grito de gol de Mario Gotze en aquella final ante Alemania.

A más de 10 años de esa derrota en la definición de la Copa del Mundo, Mariano Andújar recordó con tristeza el no haber podido levantar el trofeo, aunque se alegró por que Messi, Di María y Otamendi, compañeros en aquella decepción, pudieron consagrarse posteriormente.

“Pasa el mal trago en el sentido que Leo, Fideo y Ota hayan podido celebrar, ganar y ser protagonistas en el Mundial y la Copa América. Pero nuestro mal trago queda. Esa decepción, angustia de haber estado tan cerca y no poder formar parte de un plantel campeón del mundo es doloroso. Queda en el tiempo”, explicó el mánager de Banfield a Fox Sports.

“A la vez veo que se le da un valor importante porque el paso del tiempo te pone en perspectiva y creo que haber logrado un subcampeonato del mundo y dos seguidos de América no es poco. Si bien en ese momento fue un trago muy amargo y hoy todavía dura, poniéndolo en perspectiva es algo muy importante lo que se logró, pero va a quedar ahí”, continuó.

La diferencia entre el éxito de Qatar 2022 y la decepción de Brasil 2014

“Lo que cambió fue que pegó en un palo y entró la pelota. Porque nosotros también nos llevábamos bien, las relaciones humanas que generamos perduran hoy y ahí te das cuenta que había algo más que solamente compañeros de equipo. De hecho somos amigos hoy”, comenzó Andújar.

Y concluyó: “Pero el fútbol es así. La pelota pega en el palo y entra no perdíamos ninguna de las tres finales. Lo bueno es que toda una generación de jugadores, tanto Fideo, Leo y la gente pudimos festejar y salir campeones. Que no nos haya tocado a nosotros, no pasa nada, nos quedaremos con ese trago amargo. Lo lindo es que la gente haya podido festejar”.

La figura de Dibu Martínez en la Selección Argentino

Como uno de los arqueros referentes del fútbol argentinos en las últimas décadas, Andújar destacó la labor de su colega en Aston Villa y explicó el porqué de su presente: “A él le toca la oportunidad en la selección con una edad que lo encuentra maduro. Es un jugador que hizo un recorrido enorme para llegar a dónde está. Se lo tiene completamente merecido. Ha hecho un camino más largo que lo habitual y eso lo favoreció en su personalidad, en su parte psicológica y lo encontró listo y preparado para aprovechar esa oportunidad”.

