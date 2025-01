Se enfrentó a Federer, Nadal y Djokovic, amenazó a Maradona y suspendieron de por vida a los 35 años

Históricamente, el tenis italiano tuvo grandes exponentes en el circuito de la ATP. Actualmente, es una de las federaciones más fuertes con nombres de la talla de Jannik Sinner -número 1 del mundo-, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli o mismo Lorenzo Sonego, que viene de hacer cuartos de final en el Abierto de Australia, pero hace unas décadas, uno de los italianos más destacados era Potito Starace, un jugador que se hacía fuerte en polvo de ladrillo y que supo verse cara a cara con los mejores del mundo. Además, en Buenos Aires tuvo un altercado con Maradona y años más tarde lo suspendieron de por vida por arreglar partidos.

Starace contra el Big 3

A lo largo de su trayectoria, Potito Starace compartió durante años el circuito con el Big 3 y llegó a disputar un total de 15 partidos, con derrotas en todos ellos. Ante Roger Federer jugó un total de siete encuentros -uno en Roland Garros y dos en el Master 1000 de Roma-, contra Rafael Nadal fueron seis los duelos -entre ellos uno en Buenos Aires en 2005- y frente a Novak Djokovic se midió en dos ocasiones, una en Wimbledon y otra en Roland Garros.

Primera suspensión por apuestas

El 2007 fue un año de sensaciones encontradas para Potito Starace. En octubre del mismo alcanzó su mejor puesto en el ranking de la ATP, que fue el 27, pero también sufrió una suspensión por seis semanas por haber apostado 90 euros. Dicha sanción llegó sobre el final del año y no le impidió seguir compitiendo en 2008, aunque su reputación quedó manchada. Cabe aclarar que está terminante prohibido que los tenistas realicen apuestas.

El día que amenazó a Maradona

Starace era un habitué en el ATP de Buenos Aires, que suele celebrarse en el es mes de febrero. En 2005 había caído ante Rafael Nadal y en 2008 su derrota fue ante David Nalbandian. Se sabe que el público argentino es bravo y suele alentar desmedidamente a los suyos. El día que enfrentó al Rey David en el Buenos Aires Lawn Tennis, en la tribuna estaba Diego Maradona, que se despachó en insultos hacia el italiano durante todo el primer set y en gran parte del segundo. El duelo quedó en manos de Nalbandian en tres sets, pero Starace tuvo que quejarse con el árbitro y luego habló del tema al regresar a Nápoles, su ciudad de origen y en la que aman a Pelusa.

“Maradona me insultó desde que comenzó el partido. Diego me hizo perder la cabeza. Me dirigí al árbitro y le dije: O le calla o le doy con la raqueta en los dientes. Siempre he sido un gran fan de Maradona e incluso antes del partido con Nalbandián y le comenté a los periodistas mi intención de conocerle personalmente. Pero estoy muy decepcionado con su conducta. Al final del partido Maradona bajó a los vestuarios, pero para entonces yo ya me había marchado. Estaba muy enfadado”, afirmó Starace. Cabe destacar que un mes más tarde, Diego le envió una camiseta de la Selección Argentina con su firma a modo de pedido de disculpas.

Amaño de partidos y suspensión de por vida

En la suspensión de 2007, la cual fue por seis semanas por haber apostado 90 euros, también estuvo involucrado su compatriota y compañero de circuito Daniele Bracciali, quien en su momento había apostado 250 euros y el castigo para él fue de 3 meses sin jugar. Pero lo peor, tanto para Starace como para Bracciali llegaría en el año 2015, cuando Potito tenía 35 años de edad y estaba en el tramo final de su carrera. La Federación Italiana de Tenis decidió suspender de por vida a ambos jugadores por amaño de partidos.

Se realizó una investigación en la que se encontró que, en octubre de 2014, en una conversación por Skype, los tenistas acordaban determinados resultados por el tema de apuestas. De hecho, se demostró que Bracciali era intermediario con una red de apostadores.

Uno de los partidos en los que se demostró que hubo amaño fue en la final del ATP de Casablanca de 2011 en la que Starace cayó en sets corridos ante Pablo Andújar. Una vez que la Federación Italiana lo suspendió, Starace no pudo -ni puede- concurrir a ningún evento de tenis por el resto de su vida, ni siquiera como espectador.

