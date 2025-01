El pasado martes, Novak Djokovic sacó a relucir toda su experiencia y jerarquía ante Carlos Alcaraz en el duelo correspondiente a los cuartos de final del Abierto de Australia. El español inició con el pie derecho y se quedó con el primer set por 6/4, pero Nole -tras pedir médico y enfriar el partido- se recuperó de gran manera y ganó los tres siguientes parciales por 6/4, 6/3 y 6/4 y así avanzó a una nueva semifinal en Melbourne, donde se verá las caras ante Alexander Zverev, el número 2 del mundo del ranking de la ATP.

En búsqueda de su título número 25 de Grand Slam, Novak Djokovic sufrió algunas críticas por su pedido de médico ante Carlos Alcaraz, una constante en la carrera del serbio en los partidos importantes cuando está abajo en el marcador. En diálogo con Tennis Majors, Nole afirmó: “Mucha gente ha dudado de mí toda mi vida. La gente está intentando minimizar mis éxitos continuamente, pero esto es parte de la vida de un deportista exitoso”.

Alcaraz y Djokovic. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Conmigo, incluso más, por el sitio del que vengo y por otro millón más de razones. Esto no es algo que me desanime. Al contrario, me motiva a probar a los demás y a mí mismo que todavía puedo ganar en los grandes escenarios”. Sin dudas que Nole ya demostró que está capacitado para ganarle a cualquiera a sus 37 años y más en eventos de la magnitud de un Grand Slam.

Se viene Zverev y Sinner aparece en el horizonte

Si bien Nole no se entrenó en los últimos dos días por una lesión en su rodilla, todo indica que saldrá a jugar contra Alexander Zverev dando lo mejor de sí, como siempre. En relación a lo que se viene, el serbio dijo: “Este no es todavía el final del torneo. Quizá, lo que me venga ahora sea todavía más duro. Para ganar el título tendrá que ganar al tres, al dos y quizá al uno. Me encantan los desafíos, porque los veo como oportunidades. Por este tipo de cosas sigo jugando”. Cabe recordar que la otra semifinal será entre Jannik Sinner y Ben Shelton.

