Arranca el Sudamericano Sub 20 en Venezuela: fixture, formato y todo lo que hay que saber

Sub 20

A partir del jueves 23 de enero, comienza el CONMEBOL Sudamericano Sub 20 Venezuela 2025. Diez selecciones se enfrentarán en una competencia que da cuatro lugares para la Copa del Mundo Sub 20. Argentina hará su estreno el viernes, nada más ni nada menos que ante Brasil.

El torneo tendrá una duración de 25 días y los cuatro mejores equipos serán los que obtendrán su boleto para el Mundial. A continuación, todo lo que tenés que saber de cara al inicio del certamen.

Cómo es el formato del Sudamericano Sub 20 y quiénes clasifican al Mundial

Los equipos están divididos en dos grupos de cinco selecciones: Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se encuentran en el A; mientras que Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador integran el B. Los equipos se enfrentarán contra sus cuatro rivales y los primeros tres de cada zona avanzarán al hexagonal final.

Una vez integrado ese grupo de seis, volverán a enfrentarse todos contra todos. Los cuatro que más puntos sumen, se meterán en el Mundial Sub 20. En esta competencia no hay instancia de playoffs, por lo que no habrá final para determinar al campeón.

Fixture y calendario

Jueves 23 de enero

18:00 | Perú vs. Paraguay

20:30 | Venezuela vs. Chile

Viernes 24 de enero

18:00 | Bolivia vs. Ecuador

20:30 | Brasil vs. Argentina

Sábado 25 de enero

18:00 | Chile vs. Uruguay

20:30 | Perú vs. Venezuela

Domingo 26 de enero

18:00 | Bolivia vs. Brasil

20:30 | Argentina vs. Colombia

Lunes 27 de enero

18:00 | Chile vs. Perú

20:30 | Uruguay vs. Paraguay

Martes 28 de enero

18:00 | Argentina vs. Bolivia

20:30 | Colombia vs. Ecuador

Miércoles 29 de enero

18:00 | Uruguay vs. Perú

20:30 | Paraguay vs. Venezuela

Jueves 30 de enero

18:00 | Colombia vs. Bolivia

20:30 | Ecuador vs. Brasil

Viernes 31 de enero

20:30 | Paraguay vs. Chile

20:30 | Venezuela vs. Uruguay

Sábado 1 de febrero

18:00 | Brasil vs. Colombia

18:00 | Ecuador vs. Argentina

* La fase final comenzará el martes 4 de febrero y culminará el domingo 16.

*Hora de Argentina

Lista de convocados de la Selección Argentina

Diego Placente definió la nómina de 23 futbolistas para disputar el Sudamericano Sub 20 Venezuela 2025. La misma es integrada por tres arqueros, siete defensores, siete mediocampistas y seis delanteros.

ARQUEROS : Jeremías Martinet (River), Santino Barbi (Talleres) y Agustín Chávez (Unión).

: Jeremías Martinet (River), Santino Barbi (Talleres) y Agustín Chávez (Unión). DEFENSORES : Dylan Gorosito (Boca), Juan Giménez (Rosario Central), Thiago Silvero (Vélez), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Juan Villalba (Gimnasia de La Plata), Julio Soler (Lanús) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo).

: Dylan Gorosito (Boca), Juan Giménez (Rosario Central), Thiago Silvero (Vélez), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Juan Villalba (Gimnasia de La Plata), Julio Soler (Lanús) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). MEDIOCAMPISTAS : Mariano Gerez (Lanús), Milton Delgado (Boca), Ignacio Perruzzi (San Lorenzo), Valentino Acuña (Newell’s), Agustín Obregón (River), Claudio Echeverri (Manchester City) y Franco Mastantuono (River).

: Mariano Gerez (Lanús), Milton Delgado (Boca), Ignacio Perruzzi (San Lorenzo), Valentino Acuña (Newell’s), Agustín Obregón (River), Claudio Echeverri (Manchester City) y Franco Mastantuono (River). DELANTEROS: Agustín Ruberto (River), Alexander Woiski (Mallorca), Santiago Hidalgo (Independiente), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Sedes

Los 35 partidos del certamen estarán repartidos en cinco escenarios, ubicados en cuatro ciudades distintas. Dos de ellos se usarán en la primera fase: los partidos del grupo A serán en el Estadio Metropolitano, ubicado en Cabudare, que cuenta con una capacidad para 40.312 presonas. Los del B (donde está Argentina) serán en el Polideportivo Misael Delgado, de Valencia, donde solo entran 10.400 espectadores.

Argentina debuta ante Brasil en el Polideportivo Misael Delgado. (Foto: CONMEBOL)

El hexagonal final se repartirá en las tres canchas restantes: el Estadio Nacional Brígido Iriarte, el Olímpico de la Universidad César Vallejo (ambos en Caracas) y el José Antonio Anzoategui (Puerto La Cruz).

Figuras destacadas

Claudio Echeverri (Argentina): el Diablito, flamante incorporación de Manchester City tras finalizar su etapa en River, es el ancho de espadas de la Albiceleste. Fue figura del equipo en el Mundial Sub 17 y, con 19 años recién cumplidos, buscará hacer lo propio en el Sudamericano.

Deivid Washington (Brasil): el delantero centro de 1,87 de altura y perteneciente a Chelsea es una de las armas ofensivas más importantes del campeón defensor. En la temporada pasada, tuvo la oportunidad de sumar un puñado de minutos en la Premier League y FA Cup.

Joaquín Lavega (Uruguay): el extremo izquierdo de la Celeste se destacó en River Plate (URU) y es refuerzo de Fluminense para esta nueva temporada. El joven, que cumplirá 20 en pleno desarrollo de la competencia, ya fue convocado por Marcelo Bielsa y hasta fue al banco en las Eliminatorias.

Kendry Paez (Ecuador): el mediocampista es una gran esperanza para el fútbol ecuatoriano. Tal es así que ya pertenece a la Selección Mayor y hasta sumó minutos en la Copa América 2024. Actualmente se desempeña en Independiente del Valle, pero fue comprado por Chelsea, que lo sumará a sus filas a mediados de año.

Moisés Paniagua (Bolivia): una de las grandes promesas del fútbol boliviano dirá presente en el Sudamericano Sub 20 con apenas 17 años de edad. Juega de delantero y actualmente es futbolista de Always Ready.

Kevin Andrade (Venezuela): al igual que su colega ecuatoriano, el mediocampisa también tuvo acción en la última Copa América. Es volante ofensivo y es una de las figuras de Fortaleza de Brasil, anotando 12 goles en 34 partidos el año pasado.

Oscar Perea (Colombia): el joven de 19 años se destacó en Atlético Nacional y fue adquirido por Racing de Estrasburgo a mediados de 2024. Juega de extremo por la banda izquierda y buscará lucirse en el Sudamericano, luego de haber sumado pocos minutos con su club en la Ligue 1.

Damián Pizarro (Chile): goleador de 1,87 de altura que busca ser protagonista del certamen. Debutó en Primera División con la camiseta de Colo Colo, donde supo marcar 12 goles en 58 partidos. A mediados de 2024 fue incorporado por Udinese y sumó minutos en la Copa Italia en los octavos de final ante Inter.

Diego León (Paraguay): otro chico de 17 años que busca ser protagonista en el Sub 20. Juega de lateral izquierdo en Cerro Porteño y se destaca tanto por sus cualidades defensivas como por su habilidad a la hora de atacar. En su club lleva 2 goles en 19 encuentros.