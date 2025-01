La incómoda situación de Funes Mori y Gattoni en River: el comentario de Gallardo al respecto

River Plate cuenta con un plantel profesional realmente abultado y cargado de jerarquía. Como consecuencia de ello, un número importante de nombres propios quedó algo relegado en torno a la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo.

Dos de ellos son Ramiro Funes Mori y Federico Gattoni, defensores centrales que corren muy desde atrás ante la presencia de otros exponentes como Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Leandro González Pirez. Viven una situación incómoda.

De hecho, desde que comenzó el presente mercado de pases, tanto Funes Mori como Gattoni integran la lista de jugadores prescindibles y tienen las puertas abiertas para marcharse de la institución. De todos modos, esa opción no se está cristalizando.

Mientras tanto, este jueves, en la previa del debut del conjunto Millonario en el Apertura de la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo proporcionó declaraciones sobre varios temas. Y, entre ellos, hizo mención a los jugadores que están en la situación de estos dos marcadores centrales.

Ramiro Funes Mori, defensor de River.

“Vamos a tener un plantel de 32 futbolistas, van a jugar 11, otros van al banco y otros a la tribuna. Reglas claras: el que juega es porque se ganó el lugar, el que espera es porque le toca y el que queda afuera es porque tiene que seguir trabajando”, disparó Gallardo.

“No quiero que estén contentos porque no juegan, no me gusta. Si vos te quedás acá, es para hacer méritos para tener la posibilidad”, profundizó el director técnico de River, señalando qué deben hacer aquellos futbolistas que no son prioridad en la actualidad.

“No soporto los lugares donde uno está por confort, que te quedás porque River es muy lindo y te da todo. Quiero que te quedes para pelear un lugar, ganar minutos y demostrarme que estoy equivocado”, completó Gallardo, sin pelos en la lengua.

La situación de Funes Mori en River

Desde su retorno al conjunto Millonario, Ramiro Funes Mori ha visto acción en 19 compromisos de carácter oficial en los que no aportó goles ni asistencias. Su ficha pertenece a la institución y cuenta con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Gattoni y su contexto en River

Diferente es el caso de Federico Gattoni, que llegó a River mediante una cesión a préstamo hasta mediados de 2025. Sin embargo, el jugador perteneciente al Sevilla de España solamente pudo ser parte de 6 partidos oficiales. No marcó goles ni aportó asistencias.

