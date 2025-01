River hoy: el refuerzo que descartó Gallardo, baja de Pity Martínez y posible XI vs. Platense

Con triunfo 2-0 ante la Selección de México el pasado martes en el Estadio Monumental, River cerró formalmente su pretemporada listo para hacer su estreno en la Copa de la Liga que este mismo sábado 25 de enero, desde las 21.30, lo tendrá visitando a Platense.

Con equipo ya en mente para afrontar ese compromiso, el Marcelo Gallardo brindó este jueves una conferencia de prensa en la que se manifestó muy conforme con el accionar del club en el mercado de pases, que lo encontró también muy involucrado, para jerarquizar un plantel que confía estará a la altura de pelear por los muchos y grandes objetivos trazados para 2025.

Gallardo descartó un refuerzo

El Muñeco fue consultado sobre la posibilidad de que River pueda hacer más incorporaciones antes del cierre del mercado de pases, que volvió a retrasarse hasta el 31 de enero como fecha límite, y específicamente sobre la llegada de un enlace para competir con Manuel Lanzini y Gonzalo Martínez.

“No estoy en esa búsqueda, porque tenemos un plantel numeroso. Hasta que no se cierre el mercado no vamos a dar nada por sentado. Se pueden ir futbolistas y pueden llegar otros. No puedo garantizar nada de eso. Veremos cuáles son las posibilidades que se puedan presentar de acá hasta el final”, señaló.

Enzo Pérez será titular el sábado ante Platense.

Pity Martínez no estará ante Platense

Gonzalo Martínez no sumó minutos en los dos partidos de pretemporada que disputó River a causa de una lesión muscular que recientemente se confirmó también lo dejará afuera del estreno en la Copa de la Liga del próximo sábado ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Con una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, Pity no se encuentra al 100 por ciento desde lo físico y Marcelo Gallardo cuenta con plantel suficiente como para no tener necesidad de arriesgarlo en el primer partido oficial del año. Por el contrario, apuntará a que su reaparición sea el miércoles 29, como local ante Instituto.

El posible XI de River

A falta de confirmación oficial por parte de Marcelo Gallardo, se espera que River salga a jugar ante Platense con los mismos once que lo hicieron desde el inicio ante la Selección de México en el Estadio Monumental. De ser así, El Millonario formará con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.