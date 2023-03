En las últimas, comenzó a circular la infomación sobre que la producción de Gran Hermano podría hacerle una demanda a Lucila, participante que dejó la casa el último domingo, 5 de marzo.

De esta manera, te contamos, a continuación, cuáles son las razones por la que el equipo de GH demandaría a La Tora y todos los detalles que se conocen al respecto.

+¿Por qué la producción de Gran Hermano podría demandar a La Tora?

Todo comenzó cuando Lucila, en una entrevista con LAM , habló sobre lo que significó la entrada de Gladys -su madre- a la casa de Gran Hermano.

“Yo elegí esto, ella es cero cámara. Ella no eligió entrar a la casa, fue como media obligada. Yo no elijo convivir con ella, o sea, yo elegí entrar a Gran Hermano y firmé un contrato para convivir con 20 personas desconocidas. No tenía ganas de exponer a mi mamá. A ella le agarró un ataque de pánico antes de entrar”, comenzó declarando.

Luego, al ser consultada sobre por qué trató mal a su madre dentro del juego, dijo que la producción del reality se equivocó en convocar a su madre debido a que no tienen la mejor relación y que por eso explotó en algunas ocasiones.

Y se explayó: “Me llegó de repente y estaba obligada a convivir con ella. Eso no significa que la ame más o menos. Es la mujer que más amo. Yo vivo sola desde los 23 años. No elegí convivir con ella, ni con mi papá. Me comporté tal cual como soy yo, sin caretearla”.

Y al contar estos detalles, sus seguidores en redes sociales temen que pueda recibir algún tipo de sanción, castigo y/o demanda.