¿Por qué le dicen GOAT o cabra a Lionel Messi y qué significa?

Luego de la obtención de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, Lionel Messi regresó a París para retomar los entrenamientos en el PSG. Para despejar las dudas, los franceses lo recibieron con una ovación y cientos de aplausos.

A lo largo de su carrera, el astro argentino recibió una decena de apodos por su rendimiento y por su genialidad a la hora de jugar a la pelota. El más conocido es "La Pulga", aunque en el último tiempo también se viralizaron otros como "Ankara" o "GOAT".

Muchos utilizan el emoji de una cabra para hacer referencia a Lionel Messi, ya que esa es la traducción literal de GOAT. En realidad, no es una palabra sino que son siglas que repesentan la frase "Greatest Of All Time", la cual significa "El mejor de todos los tiempos".

El origen de la frase surge en Estados Unidos en el siglo pasado. La misma comenzó a utilizarse para hablar de deportistas exitosos como Mohamed Ali o Michael Jordan. También se utilizó para Tiger Woods, jugador de golf.

