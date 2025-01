Lamine Yamal sorprende al elegir a Neymar por encima de Lionel Messi

A pesar de que desde su irrupción en primera división es comparado con Lionel Messi, Lamine Yamal dejó en claro, por primera vez, que la figura con la que más se emparenta y que más siguió en sus primeros años como aficionado del Fútbol Club Barcelona era Neymar Júnior y no el capitán de la Selección Argentina.

“Tenía cinco años cuando lo vi en el Santos, pero siete cuando lo vi en persona en el Barcelona en el Camp Nou. Fue increíble verlo. Sí, es verdad que estaba Messi que también era increíble, pero era algo totalmente diferente. Neymar siempre ha sido mi ídolo. Es una estrella, una leyenda del fútbol”, declaró el delantero del equipo de Hansi Flick en conversación con CNN.

No es la primera declaración rimbombante de Lamine Yamal respecto a Lionel Messi. Si bien siempre se mostró respetuoso, en julio de año pasado dio a entender que no le gusta que lo relacionen con la Pulga. “No creo que a nadie le moleste que le comparen con Messi, el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”, dijo a Jijantes.

Asimismo, en aquella entrevista que otorgó en 2024, hizo mención a las imágenes que circularon de una campaña benéfica en la que, siendo un bebé de apenas unos meses, participó junto a Leo: “La verdad es que ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi”. Y agregó: ”Nunca he hablado con Messi. Ojalá hubiera podido hablar con él, pero no lo he hecho”.

Lamine Yamal dejó en claro que seguirá en el FC Barcelona

El momento del Barcelona no está para andar hablando de cifras y renovaciones. Es que el 2025 lo inició vendiendo por adelantado los palcos vip del Camp Nou (todavía en reformas y con fecha indeterminada para reabrir sus puertas) para llegar a los fondos que necesitaba para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor para la segunda parte de la temporada. Encima el trámite lo hizo fuera de término y ahora está en plenas apelaciones para que los jugadores no queden colgados seis meses.

En este contexto de crisis económica y financiera, el temor de los hinchas es que las figuras del plantel, como Lamine Yamal, prefieran jugar en clubes que tengan una administración mucho más sólida y ordenada (además, el resto de las instituciones de Europa son conscientes del momento del Barça. Por eso, PSG, por ejemplo, en el último mercado llegó a ofrecer 200 millones de euros por Yamal, una cifra tentadora para el Culé con el que hubiera solucionado gran parte de sus urgencias).

No obstante, el atacante de 18 años llevó tranquilidad a los aficionados azulgranas aclarando en CNN que pretende renovar el contrato que le vence a mediados del 2026: “No sé cuándo se firmará el contrato, pero creo que será pronto. Al final, el Barcelona es el club de mi vida. Espero renovar con ellos y estar con ellos el máximo tiempo posible. Quiero jugar en LaLiga española. Quiero jugar en el Barça y sí, renovaré mi contrato. Lo haré”.

