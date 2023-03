Después del efímero ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2022, el pasado martes, 7 de marzo, se armó mucho revuelo tanto dentro como fuera del reality. Hubo muchos comentarios divididos: algunos a favor, por la tensión que causó en los participantes, y otros en contra.

Ante esto, te contamos qué chances existen de que Constanza ("Coti") entre nuevamente a la casa y todos los detalles.

+¿Puede entrar Coti a Gran Hermano?

Después de lo de Walter, se llegó a especular que más ex participantes pueden volver a meterse en la casa de GH. Sin embargo, no está confirmado ya que no existe una información oficial.

Por otra parte, Coti habló en el programa "A la Barbarossa" y se mostró en contra de la entrada de Alfa: "No estoy enojada, pero sí me da molestia porque hay muchos participantes, que capaz no son lo mismo que Alfa, pero siento que el hecho de que lo metan solo a él y no dejen decidir a la gente, me parece un poco injusto".