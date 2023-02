La noticia que se adueñó de todos los titulares en las últimas horas fue la de Aléxis Mac Allister con Camila Mayan, con quien estuvo en pareja por muchos años y se conocían desde la adolescencia. Los rumores de separación crecieron durante las últimas semanas y finalmente salió a la luz que el futbolista la habría dejado por Ailén Cova, una amiga suya de la infancia. Sin embargo, no son la única separación en la Scaloneta, sino que habrían otras dos parejas de la Selección Argentina que estaban juntas durante el Mundial que habrían partido caminos.

Alanis Poza y Thiago Almada estuvieron juntos por más de un año, y se conocieron a través de Instagram durante la pandemia, mientras él daba sus primeros pasos en Vélez. Cuando el Atlanta United de la MLS lo fichó, ella no dudó en mudarse a los Estados Unidos con él. Además, estuvieron juntos en Qatar. Sin embargo, ya no se siguen más en Instagram, eliminaron todos los likes que tenían en sus publicaciones y también desaparecieron las etiquetas, por lo que es probable que se tengan bloqueados, cosa que en la mayoría de los casos, es sinónimo de una separación.

Por otro lado, Exequiel Palacios y Yésica Frías, quienes vivían juntos en Alemania, ya que el argentino juega en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Estuvieron juntos por más de 3 años, incluso contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en el registro civil de Tigre a mediados de 2021, siendo Yesica 6 años más grande que él. Pero, a través de las redes sociales se delató que ya no serían más pareja. No se siguen y no tienen más publicaciones juntos.