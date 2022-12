Con 44 años, Lionel Sebastián Scaloni se convirtió en el único DT en la historia de la Selección Argentina que pudo ganar la Copa América y el Mundial, además de unirse al selectísimo grupo de entrenadores campeones del mundo junto con César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Sin embargo, en todo lo que es su proceso al mando de Argentina desde septiembre de 2018 hasta la actualidad, tuvo una enorme cantidad de "detractores" en los medios y en el público.

Aunque, a base de un gran trabajo y enormes resultados, poco a poco fue ganando más y más apoyo de parte de la gente y de esta manera, la Scaloneta empezó a llenarse. Ahora, siendo campeón del mundo, de América y hasta intercontinental, son 47 millones de argentinos los que bancan a Scaloni y que incluso, critican a cualquiera que no apoye o que no haya apoyado su ciclo.

Esta tarde de miércoles, tres días después de haberse coronado con la Selección en Qatar, Scaloni llegó a su Pujato natal y fue recibido como un héroe, donde lo esperaron con un escenario y con todo el pueblo ansioso por escucharlo hablar por primera vez como campeón del mundo en su lugar de nacimiento.

En medio del emotivo discurso que el entrenador de la Selección estaba dando para su gente, se escuchó fuerte y claro un grito de un ciudadano atacando directamente a Sebastián "Pollo" Vignolo por sus recordadas frases contra el proceso de Lionel Scaloni en Argentina. "Pollo Vignolo resentido" gritaron desde el público y hasta el propio agazajado lo escuchó, respondiendo contundentemente un "no, no, no". Pese a la incomodidad del "Gringo", en su pueblo se acordaron de la contra que tenía el conductor de ESPN con él. El video ya circula en redes y se volvió viral.

+ ¿Qué había dicho Vignolo contra Scaloni?

En la previa de la final de la Copa América 2021, en su programa soltó sin filtro: “Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América, a morir, con Messi. Si tengo que solo pensar. Pensar, pensar, eh. Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor. Y que después venga lo que tiene que venir". Lo que vino fue de la mano de Scaloni, y fueron tres títulos: Copa América, Finalissima y Mundial.