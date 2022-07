Está confirmado que Wanda Nara deja Paris para volver a trabajar en Argentina. La empresaria, que participó en Morfi, todos a la mesa en el 2018 y Por el mundo en 2019, firmó recientemente un contrato con Telefe y Paramount+ para ser parte de distintos proyectos.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito, conductor de LAM, programa de América TV: “Firmó un contrato para hacer varias actividades artísticas, ninguna fija. Una de ellas es el Mundial de Qatar 2022, lo van a cubrir con Marley. También será parte de una docuserie en Paramount".

También comentó que estará en algunos formatos que ya forman parte de la grilla de Telefe. Es probable que vuelva a aparecer en La Peña de Morfi, programa que conducen Jey Mamon y Jesica Cirio. Además, hay probabilidades que sea invitada a PH: Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff.

+WANDA NARA vuelve a la televisión argentina

Wanda Nara había dado indicios del acuerdo con Telefe

Una historia de Instagram que publicó hace algunos días, Wanda Nara había comentado que se venían grandes proyectos: “Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades".