El momento personal de la cantante argentina, Tini Stoessel no es el mejor, debido a que tal sufre ataques de pánico, y en el último show que dio, que fue en Barcelona confesó: “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subir a un escenario. Fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar acá es un gran logro y, en gran parte, también es gracias a ustedes por todo el amor que me dan”.

Por este momento que está viviendo su pareja, Rodrigo De Paul, el mediocampista del Atlético Madrid y la Selección le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales, para demostrarle públicamente el apoyo y a la cantante de 26 años, que fue importante para él durante su lesión en el Mundial de Qatar.

“La vida te volvió a poner a prueba… Que no fue fácil. Sé cómo luchas y aprendo de tu fuerza interior”, comenzó De Paul, a quien se lo vio muy emocionado en el show de Tini que dio en La Coruña, en lo que fue el primer recital de su gira, junto a una foto de la cantante.

“Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá. Siempre con vos. Te amo”, cerró el mediocampista su sentido posteo en su historia de Instagram.