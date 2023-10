Fuera del ámbito futbolístico en sí, los pormenores de la vida afectiva de varios de los campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 supieron ocupar lugares importantes durante todos estos meses, sobre todo en las redes sociales y en algunos programas de espectáculos que se hicieron eco de varios rumores.

Uno de los protagonistas de estas historias fue Thiago Almada, el actual jugador del Atlanta United de la Major League Soccer, a quien en los últimos meses se lo vinculó nada menos que con la cantante de RKT La Joaqui, una de las artistas del momento en Argentina.

Hace unos meses, la periodista de espectáculos Estefanía Berardi había insinuado que Almada y la cantante estarían en una relación mediante unas fotos que ella misma posteó en su Instagram.

En las mismas, La Joaqui vistió un buzo muy particular que pertenece al mediapunta surgido en Vélez. Además, mientras ella grababa un video en una storie de Instagram, pudo verse de fondo un cuadro del propio Almada besando la Copa del Mundo obtenida en el último Mundial.

Algunos días después, la exponente del RKT en Argentina y actual jurado de Got Talent Argentina publicó una foto a través de Instagram utilizando el short de la Albiceleste con el dorsal #16 de Almada. Esto no hizo más que alimentar el ruido que generaron los primeros indicios y, de alguna manera, dio a entender que La Joaqui está atenta a lo que se hablaba en la farándula nacional.

¿Qué dijo La Joaqui sobre su relación con Thiago Almada?

“Me han inventado como tres novios este año, y me he sentido bastante frustrada al respecto porque digo ‘qué bronca loco, hago un montón de otras cosas’ siempre ponen en segundo plano mi talento”, manifestó la cantante hace un tiempo en el programa Nadie Dice Nada.

“Hace poco tuve un rumor con un pibe que en realidad yo me llevaba bien con su familia, nos empezamos a seguir de buena onda y como empezaron a inventar tantos rumores tuve que decir ‘che loco está la mejor pero es una persona que tiene pareja, no me gustan estas cosas’ te tenés que dejar de seguir con alguien que te llevás bien y no pasó nada”, completó La Joaqui sin mencionar al jugador de Atlanta United pero dejando claro que se trataba de él.

En definitiva, todo parece hacer quedado en rumores.

¿Cuántos años tiene Thiago Almada?

El mediocampista del Atlanta United, surgido en Vélez Sarsfield, nació el 26 de abril de 2001 y tiene 22 años.

¿Cuándo debutó Thiago Almada en la Selección Argentina?

El debut de Almada en la Selección mayor se produjo el 23 de septiembre de 2022 en un encuentro amistoso ante Honduras.

¿Cuántos años tiene La Joaqui?

Joaquinha Lerena De La Riva, su nombre real, nació el 24 de octubre de 1998 y tiene 28 años.