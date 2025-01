River hoy: Driussi presiona para volver, Bareiro se podría ir a Paraguay y un fuerte competidor por Esquivel

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 10 de enero de 2025, con el plantel de pretemporada a la espera de la llegada de más refuerzos y también de algunas salidas. La decisión que tomó Driussi y lo acerca a River, el competidor de peso que apareció por Lucas Esquivel, Adam Bareiro aparece en la mira de un grande de Paraguay y podría marcharse y la confirmación del amistoso ante la Selección de México, a disputarse en el Estadio Monumental.

Driussi se plantó y quiere jugar en River

Uno de los nombres por los que negocia River es por Sebastián Driussi. El Millonario y el atacante ya llegaron a un acuerdo contractual y ahora solamente resta que se pongan de acuerdo los clubes. Los de Núñez ofrecerían una suma cercana a los 9 millones de dólares por el Gordo y todo indica que el pase se hará. Ahora bien, la decisión de Driussi de no viajar a Estados Unidos para sumarse a la pretemporada es una clara señal de la presión que está ejerciendo para regresar al club que lo vio nacer.

Sebastián Driussi. (Foto: @AustinFC).

Competidor de peso por Lucas Esquivel

Tras la partida de Enzo Díaz a San Pablo, en River saben que debe llegar un lateral por izquierda para que sea alternativa de Marcos Acuña. El apuntado fue Lucas Esquivel, ex futbolista de Unión que, desde 2023, se desempeña en Athletico Paranaense. El Millonario ofertó 2,5 millones de dólares más uno en variables, pero los brasileños lo dejarían ir solamente a cambio de 3,5 millones, sin variables. En las últimas horas apareció el City Group para averiguar condiciones del lateral argentino. Todo indica que River acelerará y se quedará con Esquivel.

Adam Bareiro, en la mira de Cerro Porteño

Desde que llegó a River a mediados de 2024, Adam Bareiro no logró hacer pie. Es cierto que prácticamente todos los futbolistas necesitan un periodo de adaptación y que quedó bastante atrás en la consideración de Marcelo Gallardo, pero en los 16 partidos que jugó -no todos completos- no logró marcar tantos. Olimpia lo quiso, pero desistió. Nacional lo tanteó y ahora hizo lo mismo Cerro Porteño. En el país vecino informaron en Rock&Pop Paraguay que habría deseo del futbolista de llegar al Ciclón de Barrio Obrero, pero en River recién lo negociarían una vez que llegue otro delantero y todo indica que ese será Sebastián Driussi.

Adam Bareiro. (Foto: Getty).

Amistoso confirmado ante la Selección de México

No es muy habitual que clubes enfrenten a selecciones en partidos amistoso, pero no es algo que nunca haya pasado. De hecho, allá por 1986, el Millonario enfrentó a Polonia en un duelo que quedó en el recuerdo de todos por la victoria por 5 a 4 y el gol de chilena de Enzo Francescoli. En esta oportunidad, los de Marcelo Gallardo se medirán ante la Selección de México el próximo martes 21 de enero en el Estadio Monumental. Resta saber el horario y cómo será la venta de entradas.