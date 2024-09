Un jugador del Real Madrid explotó por no haber sido candidato al Balón de Oro

La prestigiosa revista France Football es la encargada de organizar el Balón de Oro, uno de los premios de mayor prestigio a nivel mundial. Quien se queda con este galardón es considerado el mejor futbolista de la última temporada y las grandes estrellas están pendientes, primero de aparecer entre los 30 candidatos y una vez seleccionados, también de ganarlo. En esta oportunidad, un jugador del Real Madrid mostró su malestar por no aparecer entre los posibles ganadores que no integra la lista de 30 que se dio a conocer hace algunos días.

Se trata de Rodrygo, el brasileño que se luce en el Merengue. En diálogo con ESPN, el atacante afirmó: “Estaba molesto, creo que me lo merecía. “No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa… Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas”.

Además, agregó: “Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente me mandaba mensajes”. Cabe recordar que, en la última temporada, el brasileño conquistó la Champions League, LaLiga, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

Rodrygo y su rol en el equipo

“A menudo, solo estoy llenando el hueco que falta en la delantera. ¿Falta alguien ahí?, pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha?, Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9?, Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo”, afirmó Rodrygo.

Rodrygo Goes. (Foto: IMAGO).

Para concluir, dijo: “Pienso en ganar todos los títulos que ya he ganado varias veces. Es el mejor club del mundo y es lo que me motiva, estar todos los días a la altura del mejor club del mundo. Por esto me levanto todos los días para entrenar y para ser mejor”.

Los candidatos a ganar el Balón de Oro