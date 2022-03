Fue un fin de semana perfecto. Debut del flamante capitán, victoria en el Buenos Aires Lawn Tennis ante República Checa y el pase a las Finales de septiembre. Así también lo vivió el propio Guillermo Coria, quien definió su nuevo rol en pocas palabras. ¿Qué es ser capitán de la Davis? "Todo", dijo.

En declaraciones al sitio oficial de la Copa Davis, el nuevo seleccionador nacional contó sus sensaciones en su primera vez al mando. "Fue un sueño y quiero que dure mucho tiempo, me encantó". "La cantidad de emociones que se sienten ahí adentro es increíble. Especialmente fui feliz en la silla de capitán. Además, los resultados ayudaron. ¿Si me divertí? Y... Más o menos. Yo lo disfruté cuando los chicos encontraban el camino del partido".

Una estrategia que utilizó el Mago en los días previos a la serie, cuando compartió tiempo con Sebastián Báez, Diego Schwartzman, Máximo González y Horacio Zeballos fue que los jugadores lo utilicen como punching ball cuando las cosas no salían. "Yo era terrible. Les decía de todo a mis entrenadores, les echaba la culpa de lo que hacía mal, he. Por eso les dije a los chicos que me insulten a mi cuando lo necesitaran, que yo no tenía problema. Ya estuve en esa situación", explicó.

Y contó una anécdota del partido del Peque: "No me preocupó ver a Diego 2-6 y 0-2 contra Machac, no era lindo, pero sabía que podía darlo vuelta. De hecho, en un cambio de lado, para alentarlo le saqué la gorra y se la tiré al polvo de ladrillo, se la pisé, porque había sacado adelante un game complicado y lo quería alentar. Después me di cuenta y le pregunté si tenía otra gorrita, je", dijo.

Coria vivió varios momentos emotivos durante la serie. Uno cuando se entonó el himno nacional, también ante la primera ovación de la gente y también el abrazo con su hermano Federico, luego de ganar su partido.

A partir de ahora y tras el anuncio de su retiro como tenista profesional, Leo Mayer comenzará a trabajar junto con su cuerpo técnico en el que también está el Tero Martín García. "Leo aporta muchísimo a nuestro trabajo, está bien predispuesto a hacer todo. Desde meterse a jugar dobles, hasta ir a buscar algo al vestuario. Tiene experiencia, conoce a todos los jugadores porque se retiró hace poquito. Estoy contento de que me haya dicho que sí y que seamos más ojos. Y los chicos lo respetan muchísimo". Mayer fue quien le dio el último punto a la Argentina cuando obtuvo su única Copa Davis, en 2016.

Además, el hombre nacido en Venado Tuerto contó que comenzará a viajar por el circuito, algo que no hace desde que era jugador, para comenzar a seguir a los jugadores, no sólo a los citados, sino a todos los que potencialmente puedan integrar el equipo. El rival para septiembre se conocerá recién el 24 de marzo.