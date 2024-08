Dura confesión de Diego Schwartzman tras quedar eliminado de su último US Open: “Poder sostenerlo mentalmente me cuesta”

La carrera de Diego Schwartzman va llegando a su fin. El Peque anunció que dejará oficialmente el tenis en el ATP de Buenos Aires en 2025, pero antes se está dando varios gustos y uno de ellos fue competir en el US Open, uno de los Grand Slam donde más se destacó al jugar cuartos de final en 2017 y 2019. Tras caer con Gael Monfils por 6/7 – 6/2 – 6/2 y 6/1, el Peque se refirió a los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de retirarse.

“Me cuesta mucho el día a día y al final es eso, no es una cuestión de nivel. De hecho, el año pasado a esta altura terminé ganado muchos partidos, a rivales que hoy están dentro de los 20 del mundo y yo estaba un paso más atrás. Me cuesta mucho el poder seguir con un día a día prolijo de un deportista de elite y creo que por eso termino tomando la decisión. Creo que estoy más preparado para otra etapa que para seguir volviendo todos los años”, afirmó Diego Schwartzman en diálogo con ESPN.

Además, agregó: “Me gusta competir, pero ya no disfruto del día a día y la verdad que el hecho de venir al club, ahora vengo viniendo hace diez días y la verdad que prepararme de la manera que a mí me gusta lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, en un hermoso lugar y sin nada para quejarme, pero el poder sostenerlo mentalmente y físicamente me cuesta mucho hace un tiempo y siento que quiero disfrutar de otras cosas que siempre postergué por hacerlo tan prolijo”.

US Open reconoció al Peque

Una vez consumada la derrota ante Gael Monfils, quien le dio un cálido abrazo en la red cuando se saludaron, la organización del US Open homenajeó al tenista argentino, quien en dos oportunidades alcanzó los cuartos de final del certamen. Hubo video con grandes jugadas, un cuadro con un collage de fotos y también le cedieron el micrófono para que pueda despedirse del público.

Monfils y el Peque se saludan en la red tras el duelo de primera ronda del US Open que jugaron. (Foto: Getty).

El Peque dijo: “Es difícil hablar, soy alguien que llora mucho. Momentos especiales como los que vieron en la pantalla. Una vez más jugando aquí. Once veces. Lo hice muy bien. Toda la multitud hoy, los años anteriores, toda la gente latinoamericana, toda la gente estadounidense aquí, no sé por qué me apoyan tanto. Nunca soñé con este tipo de momentos. Corrí tanto y tal vez lo merezco ahora. Estoy feliz de tener estos momentos. Felicidades a Gael una vez más y a tu equipo. Disfrutaré cada momento de ahora en adelante. Quiero decirles gracias”.