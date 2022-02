"Va a ser más una despedida que una vuelta", afirmó Juan Martín Del Potro en la previa del enfrentamiento con Federico Delbonis por la primera ronda del Argentina Open. Y así se vivió en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Ovación, llanto y un partido de tenis que sólo sirvió de excusa para que el pueblo argentino le agradezca a la Torre de Tandil todo lo que la luchó para que su último adiós sea dentro de la cancha.

Post fiesta, declaró: "Es un momento que no quería que llegue nunca. Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha. Tenía previsto ir a Río, pero deseo poder dormir sin dolor en la pierna y es lo que trataré de hacer a partir de mañana". Igualmente, algunos fanáticos todavía soñaban con verlo en Brasil.

Del Potro se bajó del ATP de Río y el retiro parece estar cerca

Aunque sus hinchas sueñan con verlo en los Juegos Olímpicos y anhelan su retorno definitivo al circuito, el final de la carrera de Delpo parece no tener vuelta atrás. Aunque el tandilense no dijo el textual de "me retiro, no juego más", lo dio a entender exponiendo sus dolores y sosteniendo que apuesta a "una mejor calidad de vida".

La esperanza es lo último que se pierda y, como escribió Rio Open en su cuenta oficial, "Siempre estarán abiertas para ustedes, Juan Martín Del Potro". Los amantes del deporte lo esperarán hasta el último día, aunque para él "el tenis pasó a segundo plano" y el momento de priorizar su futuro y su salud hayan llegado.