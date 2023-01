La decisión de la Euroliga de no permitirle a Estrella Roja utilizar a Facundo Campazzo hasta marzo próximo sigue vigente. Ahora, el CEO de la competencia europea fue un paso más adelante y dio su punto de vista sobre el caso.

En una entrevista con BasketNews, Mashall Glickman defendió la sanción y afirmó que "es algo justo para el torneo. Su idea es realizar lo mejor posible para los jugadores involucrado. “Es un gran paso adelante que haya una asociación de jugadores”, dijo Glickman. Y añadió: “Uno de los mayores problemas para los jugadores, por una muy buena razón, fue: ‘Necesitamos que nos paguen y necesitamos que nos paguen a tiempo’. Así que ese es uno de los varios temas que se abordan en el acuerdo”.

La sanción que pesa sobre Estrella Roja se explica en el pago tardío. "Como saben, a los jugadores no se les pagó a tiempo. Tenemos un organismo independiente llamado Comisión de Control de Gestión que realizó investigaciones profundas", sostuvo. "No quiero entrar en los detalles de su trabajo, pero no estamos involucrados. Son independientes. Son verdaderamente independientes. Son un grupo de tres abogados que no tienen bagaje y no tienen nada que ver directamente con el baloncesto", explicó.

La problemática para el base argentino es un punto más de uno mayúsculo. “No era una cuestión de '¿puede Campazzo jugar o no jugar?' No tuvo nada que ver con Campazzo. Tenemos que mantener la integridad del sistema, particularmente en una situación en la que estamos haciendo exactamente lo que la Comisión de Control de Gestión nos pidió que hiciéramos", afirmó el dirigente de la Euroliga que reveló que Campazzo le envió un correo electrónico. “Me envió un correo electrónico muy agradable. Fue muy educado y cortés, y le envié un correo electrónico bastante extenso explicando la situación”. Y aseveró sentirse muy mal por lo que le sucede al cordobés de 31 años. “Obviamente, a todos nos gustaría que estuviera en la cancha. Esa no es la cuestión. Creo que hicimos lo correcto. No creo que hubiera sido apropiado para mí intervenir solo porque a todos nos gustaría que jugara este jugador en particular. Creo que mi trabajo es defender los intereses de todos los jugadores. Creo que, si el Sr. Campazzo tiene una queja, debería hablar con sus agentes. Porque sus agentes estaban muy al tanto de la situación”, concluyó.

Con la medida firme, Campazzo no podrá ser inscripto hasta el 28 de febrero. De esta forma, el base argentino podría debutar en el plano internacional recién el 2 de marzo próximo, cuando su equipo juegue contra Bayern Munich en Alemania.