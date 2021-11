Luciana Milessi, para algunos, se transformó en el amuleto de River y de Julián Álvarez. Aunque, para otros, sólo se trató de una instagramer más que buscaba repercusión. Si solamente buscó que se hable de ella, lo logró. Y con creces.

Pero también se metió ¿en el corazón de Julián Álvarez? Tras hacer hasta lo imposible para acudir al Monumental, presenciar la goleada de River sobre Racing y vivir la fiesta del Millonario, que se consagró campeón de la Liga Profesional. Sí, de realizar promesas sexuales para el goleador del campeonato a festejar un nuevo título del elenco de Núñez.

Y todo el Mundo Twitter estaba expectante de lo que sucedería entre Milessi y el Araña, ya que se filtró una foto en la que ambos están en el césped del Monumental, la chaqueña twitteó al respecto del encuentro: "Tengo muchas cosas que contarles", escribió.

Claramente, el enigmático mensaje dejó a todos los usuarios de la red del pajarito recalculando y preguntándose a qué hizo referencia. Y horas más tarde de la publicación, Milessi le agradeció a todos los que hicieron posible su estadía en el Monumental: "Les quiero agradecer a todos los que me apoyaron, compartieron los memes, los videos y los que me bardearon tmb, de un modo u otro hicieron que se haga tan viral todo y fuera posible la noche de ayer, soy demasiado feliz", escribió.

Pero, después de que todos siguieran preguntándose a qué hacía referencia la primera publicación, Luciana Milessi confesó que no tuvo su premio con Julián Álvarez. Y no se refirió a ningún acto sexual, como el Mundo Twitter se imaginaba: "De lo feliz y nerviosa que estaba ayer no hice firmar mi remera. River - Colón ahí te veo", escribió.

LA PROMESA DE LUCIANA MILESSI QUE INICIÓ TODO

Hace varias semanas, la tiktokera chaqueña había saltado a la fama por una promesa sexual que le había hecho al delantero de River en caso de convertir un gol en el Superclásico (algo que terminó haciendo por duplicado).

Lo cierto es que, desde allí, la chica fue creciendo en popularidad a medida que Álvarez continuaba rompiéndola cada fin de semana. A tal punto que Milessi terminó siendo una especie de "amuleto" para un River que finalmente pudo coronar su título este jueves. Con ella presente en la cancha, claro está.