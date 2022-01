El Chino Maidana y Yao Cabrera se verán las caras en el ring de boxeo después de meses repletos de mensajes cruzados. Conocé cuándo y dónde será la pelea y cómo surgió el desafío entre el ex pugilista y el youtuber uruguayo

Cuándo y dónde pelean el Chino Maidana vs. Yao Cabrera

Marcos Chino Maidana y Yao Cabrera serán las protagonistas de uno de los combates más mediáticos del año. El ex boxeador decidió volver a subir al ring luego de haber aceptado el desafío del youtuber, quien lo había retado a través de las redes sociales y tendrá su primera experiencia en el cuadrilátero. A continuación, conoce cuándo y dónde es la pelea.

La historia comenzó cuando el influencer uruguayo, de 24 años, retó públicamente al ex pugilista después de la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, que se realizó en octubre pasado, en Miami. Luego observar el mencionado enfrentamiento, Cabrera se pronunció en su cuenta de Instagram y se dirigió de manera directa hacia el santafesino, de 38 años.

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?", manifestó el creador de contenidos.

"Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", fue la contundente respuesta del antiguo campeón superligero y wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). Luego de meses repletos de especulaciones, la pelea fue confirmada de manera oficial. El último 23 de diciembre, se llevó adelante la conferencia de prensa de lanzamiento en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo pelean el Chino Maidana vs. Yao Cabrera?

Según confirmó la agencia Chino Maidana Promotions y Legacy Sports, la pelea se llevará a cabo el sábado 5 de marzo, en horario a confirmar.

¿Dónde pelean el Chino Maidana vs. Yao Cabrera?

Pese a que surgieron diferentes alternativas, el combate se desarrollará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuándo fue la última pelea del Chino Maidana?

Maidana afrontó su último desafío en el mundo del boxeo el 13 de septiembre de 2014, cuando perdió por decisión unánime en su segundo enfrentamiento con el estadounidense Floyd Mayweather.