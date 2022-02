El Chino Maidana y Yao Cabrera se verán las caras en el ring de boxeo. Conocé cuándo y dónde será la pelea y cómo surgió el desafío entre el ex pugilista y el youtuber uruguayo.

Se confirmó la pelea del Chino Maidana vs. Yao Cabrera: ¿Cuándo y dónde es?

Marcos Chino Maidana y Yao Cabrera serán las protagonistas de uno de los combates más esperados y mediáticos del año. El ex boxeador, que había afrontado su última pelea profesional en el 2014, decidió volver al ring luego de haber aceptado el desafío del youtuber, quien lo había retado a través de las redes sociales tras la repercusión del enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Logan Paul.

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancas o no?", manifestó el creador de contenidos.

"Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", fue la contundente respuesta de Maidana mediante sus redes sociales.

El doble campeón mundial de peso superligero y wélter de la AMB y el excéntrico influencer se medirán en el Dubái Duty Free Tennis Stadium en el combate estelar de la noche, que fue pactado a seis asaltos. En principio la fecha era el 5 de marzo, pero finalmente se decidió pasar al 26 del mismo mes ya que Yao Cabrera sufrió un golpe al caer desde un tercer piso y estuvo internado algunos días, lo que incluso puso en duda la pelea.

¿Quiénes son los argentinos que pelearán en la previa de la pelea entre Yao Cabrera y el Chino Maidana?

Agustín Gauto es uno de los argentinos que peleará en la previa del cruce entre el Chino Maidana y Yao Cabrera. El Avión, de 24 años que ostenta un récord de 17 victorias - 12 por KO - se medirá ante el filipino Miel Fajardo.

Por su parte, Brian Arregui enfrentará al indio Kulbir Dhaka, porel título mundial juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) superwélter.

El otro representante olímpico que tendrá acción es Francisco Bebu Verón, quien acumula un récord de 7 victorias (5 KO) y su rival será el moldavo Octavian Gratti (8-23-1, 4 KO). El duelo de peso mediano será a 6 vueltas.