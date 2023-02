El equipo capitaneado por Guillermo Coria cayó en Espoo y no logró clasificarse a las Finales del 2023.

Tras la derrota en Finlandia, Argentina deberá jugar en septiembre para no descender en la Copa Davis

Tras el 1-1 en la primera jornada, la esperanza estaba intacta. Finlandia había golpeado primero con la victoria de Emil Ruusuvuori sobre Pedro Cachín por 7-5 y 6-3, pero luego Francisco Cerúndolo, número 31 del raking ATP había igualado venciendo a Otto Virtanen (181°). Sin embargo, en el segundo día de competencia en Espoo las cosas no salieron bien para Argentina y Finlandia finalmente se metió en las Finales 2023 de la Copa Davis. Ahora, el equipo de Guillermo Coria intentará no descender en septiembre.

Argentina no era el candidato ante los finlandeses, pero las chances de seguir eran concretas, pese a no tener a sus mejores rankeados (Diego Schwartzman y Sebastián Báez no estuvieron en la citación, así como tampoco Horacio Zeballos en el dobles). Con la serie 1-1, el domingo salieron a la cancha Máximo Gónzalez y Andrés Molteni para el dobles, pero fue derrota ante Ruusuvuori y Harri Heliovaara (10° del ranking de dobles), cayendo 7-6 (5), 4-6 y 6-4 en casi tres horas.

Debut durísimo

Confirmada la lesión de Fran Cerúndolo (lesión en el aductor derecho), quien debió salir al court para el cuarto punto e intentar igualar fue el debutante Facundo Bagnis (88°). Pero otra vez Argentina chocó con la figura de la serie: Emil Ruusuvuori (43°), que ganó su tercer punto por 7-5 y 6-1 y sentenció a la Argentina a jugar por no caer al Grupo Mundial II.

Lo que viene

Jugadas las Qualifiers, por un lado quedaron definidos quienés jugarán las Finales pero también quienes pelearán por no descender. En ese segundo grupo estará Argentina: este jueves sabrá a quién enfrentará luego del sorteo entre perdedores de los Qualifiers y ganadores del Grupo Mundial I.

Una racha histórica

Con la derrota en Finlandia, Guillermo Coria deberá repensar lo que se viene. No fueron buenos los resultados de las Finales 2022 en Bolonia, cayendo en las series con Suecia, Italia y Croacia. Sumado lo ocurrido ahora en Espoo, sumó la peor racha histórica en la Copa Davis, con cuatro caídas consecutivas. Es la segunda vez que ocurre (la primera había sido entre 1967 y 1970).