Bolavip te trae la agenda deportiva de este jueves 4 de enero con partidos de ligas europeas y acción del mejor tenis y básquet del mundo. Aquí puedes ver los horarios y canales para ver en vivo todos los encuentros del día.

LaLiga de España cierra su fecha 19 con tres partidos donde destaca la visita de Barcelona a Gran Canaria para jugar ante Las Palmas. A su vez, hay partidos de FA Cup y Copa Italia con presencia de Juventus.

Por su parte, la NBA continúa con más partidos de su temporada regular, al igual que la Euroliga. Mientras que en el tenis se definen las instancias decisivas de los torneos de Brisbane y Hong Kong, previos al Abierto de Australia.

Agenda deportiva del jueves 4 de enero

LaLiga de España

⚽ Osasuna vs. Almería: Star+, ESPN, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+ (USA), ESPN Deportes, DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Sevilla vs. Athletic Club: DGO, DSports, Tigo Sports 2 Bolivia, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+ (USA), ESPN Deportes, DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:15 hs | 🇺🇸 PT 10:15 hs | 🇪🇸 19:15 hs

⚽ Las Palmas vs. FC Barcelona: Star+, ESPN, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+ (USA), ESPN Deportes, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

FA Cup

⚽ Crystal Palace vs. Everton: Star+, ESPN 3 México, ESPN+ (USA), DAZN España, DAZN 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Copa Italia

⚽ Juventus vs. Salernitana: Star+, ESPN México, Paramount+ (USA), DAZN España, DAZN 1, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

NBA

🏀 Sacramento Kings vs. Orlando Magic: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

🏀 Los Angeles Lakers vs. Miami Heat: Star+, ESPN, NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

🏀 San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks: Star+, NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

Euroliga

🏀 Estrella Roja vs. Partizan: DGO, DSports 2, Movistar Plus+, Vamos

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:15 hs | 🇺🇸 PT 11:15 hs | 🇪🇸 20:15 hs

ATP 250 de Brisbane

🎾 Octavos de final: Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 01:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 00:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 23:00 hs (miércoles 3) | 🇲🇽 🇺🇸 CT 22:00 hs (miércoles 3) | 🇺🇸 PT 20:00 hs (miércoles 3) | 🇪🇸 05:00 hs

WTA 500 de Brisbane

🎾 Octavos de final: Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 01:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 00:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 23:30 hs (miércoles 3) | 🇲🇽 🇺🇸 CT 22:30 hs (miércoles 3) | 🇺🇸 PT 20:30 hs (miércoles 3) | 🇪🇸 05:30 hs

ATP 250 de Hong Kong

🎾 Octavos de final – Roberto Bautista Agut vs. Francisco Cerúndolo: Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 03:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 02:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 01:00 hs (miércoles 3) | 🇲🇽 🇺🇸 CT 00:00 hs (miércoles 3) | 🇺🇸 PT 22:00 hs (miércoles 3) | 🇪🇸 07:00 hs