El gesto de dolor. La ayuda de los asistentes para poder movilizarlo. Los estudios posteriores. Y, finalmente, el comunicado que lo confirma: Gabriel Deck sufrió la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Estará varias semanas fuera de las canchas, aunque dentro de las lesiones de rodilla, logró evitar la más grave.

Este jueves, Real Madrid se jugaba la chance de estirar la serie de la Euroliga ante Partizán de Belgrado, algo que finalmente logró, igualando 2-2 y forzando a un quinto y definitivo juego. Cuando restaban apenas tres minutos de partido, el ala pivot se cruzó con Zach LeDay, quien lo chocó de atrás en la zona de la rodilla, lo desestabilizó y lo hizo caer. El dolor se le vio en el rostro de inmediato.

Ya en el suelo, Tortu no podía ponerse en pie. Sus compañeros lo rodearon y LeDay se agarraba la cabeza al verlo en el suelo. Sólo había rostros de preocupación. Dos asistentes del equipo merengue lo ayudaron a ponerse de pie y trasladarlo al vestuario, de donde se retiró tras el partido en muletas.

Este viernes le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron la lesión en la rodilla. Pese a su reacción en el momento del golpe, no se trata del tipo de lesión más grave, ya que se estima que este tipo de dolencias tienen como tiempo de recuperación de 6 a 8 semanas y al no tener comprometida zona de la rodilla, no precisará cirugía. Diferente hubiese sido si el ligamento dañado era el cruzado anterior.

Por lo pronto, Gabriel Deck se perderá el partido definitorio de la serie con el Partizán por la Euroliga. Y habrá que esperar a los tiempos de recuperación para saber si llega bien al Torneo Preclasificatorio olímpico con la Selección, se que jugará en Argentina en el mes de agosto.