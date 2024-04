Canelo Álvarez le bajó el precio a Jake Paul vs. Mike Tyson: "No es bueno para el deporte"

Desde su anuncio, el combate entre Jake Paul y Mike Tyson desató gran polémica y debate de cara a lo que será el evento del 20 de julio en el AT&T Stadium, en Texas. La enorme diferencia de edad entre los peleadores y la inactividad del excampeón mundial de los pesados la hace controversial.

Hasta el momento, no está confirmado si el combate será una exhibición o una pelea profesional. Es que depende de los resultados que arrojen los rigurosos estudios médicos a Tyson para que el Departamento y Regulaciones de Texas pueda habilitarlo de tal manera.

Mientras tanto, referentes de la disciplina se manifestaron sobre el evento, haciendo énfasis en los 30 años de diferencia entre un competidor y el otro: 27 del influencer contra los 57 de exboxeador. El último en poner el grito en el cielo fue Canelo Álvarez, cuya opinión fue tajante.

“Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia“, disparó el mexicano en diálogo con Yes Network.

Luego, el campeón mundial indiscutido de los supermedianos arrojó una contundente definición sobre lo que será el evento entre el youtuber y Tyson: “Creo que es más show que pelea“.

¿Cómo ver la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson?

El combate entre el menor de los Paul y el excampeón mundial de los pesados podrá verse en vivo a través de Netflix. Será la primera vez que la plataforma transmita un evento de este tipo. Se podrá disfrutar el 20 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.