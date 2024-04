El Masters 1000 de Montecarlo pierde a una de sus grandes estrellas a menos de 24 horas de su debut: Carlos Alcaraz se bajó del mismo en la antesala del choque ante Félix Auger-Aliassime. El murciano pareciera tener una maldición con Montecarlo, Masters del que ya se lo perdió por lesión en una oportunidad y cayó en su presentación en otra, fue en 2022 ante Korda.

El motivo de la baja de Carlos Alcaraz, el sucesor de Rafael Nadal en lo que respecta a polvo de ladrillo, se dio por una molestia que acarrea en su antebrazo derecho desde hace unos días. El murciano había llegado al Principado de Mónaco el pasado viernes para entrenar varios días, pero por las molestias en ese sector de su brazo tuvo que suspender algunas sesiones y eso derivó en que este martes confirme que no estará en uno de los torneos más importantes de la gira previa a Roland Garros. De hecho, en las prácticas se lo pudo ver con una especie de vendaje en el sector.

Se vienen semanas muy exigentes

Si bien no se conoce en detalle el alcance de la lesión de Carlos Alcaraz, se especula con que decidió cuidarse en Montecarlo para llegar en óptimas condiciones a los torneos de Conde Godó -en Barcelona- y al Masters de Madrid. Cabe destacar que el ex número 1 del mundo defiende ambos títulos y son puntos clave que necesita para no perder terreno en el ranking. Además, quiere demostrar tanto en esos dos certámenes como en Roma que sigue siendo el principal candidato a ganar Roland Garros.

¿Cuándo se juega Roland Garros en 2024?

El grand slam de París, la obsesión de los jugadores que se lucen en polvo de ladrillo, comenzará el próximo 20 de mayo y culminará el 9 de junio. Carlos Alcaraz quiere mejorar su performance de 2023, año en que llegó a las semifinales. EL murciano ya cuenta con dos torneos grandes en su mochila -US Open 2022 y Wimbledon 2023- y quiere sumar el de su superficie predilecta en París en este 2024. Además, quiere volver a ser número 1 del mundo, puesto que actualmente ocupa Novak Djokovic. Actualmente, Carlitos está en la tercera posición, detrás de Jannik Sinner.