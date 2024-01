Detuvieron a un ex jugador de Boca, acusado de violencia de género

Este viernes 12 de enero quedó detenido el ex jugador de Boca Juniors, Junior Benítez, acusado de violencia de género contra Anabelia Ayala, su ex pareja, quien se suicidó el pasado 1 de enero. La detención del futbolista se concretó luego de que la Justicia revocó su arresto domiciliario y ordenó de inmediato su captura por incumplir con la restricción perimetral para no acercarse a la mujer.

El Juzgado Correccional 8 de Lomas de Zamora definió y ordenó la detención del futbolista que jugó en Boca Juniors entre los años 2017 y 2018, pero que destacó también en clubes como Lanús, Argentinos Juniors y Atlético Tucumán en Argentina.

La decisión de aprehender a Benítez llegó tras una nueva denuncia de la familia de Anabelia Ayala. Es que durante los últimos días, circuló un video donde se pudo ver la camioneta del jugador frente a la casa de su ex pareja el pasado 30 de diciembre. Según denunció la familia de la mujer, tuvieron un encuentro, así como comunicación virtual permanente. Ayala fue encontrada muerta el 1 de enero pasado.

La prueba del video de la camioneta en la casa de la fallecida mujer impulsó a la denuncia de la familia por posible “riesgo de fuga” de parte del jugador. Por eso, la Justicia ordenó su detención. En la tarde de este viernes, se hizo efectiva la detención de Junior Benítez, en su domicilio, por parte de efectivos de la Comisaría 2da de Esteban Echeverría de Luis Guillón. Según el abogado de la familia Ayala, Rodrigo Tripolone, “pasará el fin de semana allí“, de acuerdo a declaraciones a Clarín.

Junior Benítez, muy complicado con la Justicia

El delantero de 30 años (cumplirá 31 el próximo 14 de enero), que no juega en un club profesional desde hace casi un año, está muy comprometido con la Justicia por este caso en su contra. A partir del suicidio de Anabelia Ayala, la carátula del caso en su contra quedó como “coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas, desobediencia y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal“.

El caso no está caratulado como violencia de género debido a que Ayala nunca lo denunció formalmente, sino que fue la propia familia la que efectuó varias denuncias en contra de Benítez. De hecho, en reiteradas ocasiones, han mostrado fotos de los golpes que sufrió la mujer, propinados presuntamente por el jugador. La familia de la víctima busca que el caso se eleve a “femicidio” y el ex Boca sea condenado.

Junior Benítez ya había sido detenido dos veces antes

Por esta causa, Junior Benítez ya había sido detenido en mayo de 2023 luego de que su familia denunció tres hechos de violencia de género contra Anabelia Ayala, además de amenazas y coacciones con armas de fuego, según el padre y el hermano de la joven. Si bien estuvo en una dependencia, el jugador, luego, pasó a prisión domiciliaria.

Sin embargo, detenido en su domicilio, no contaba con una tobillera electrónica. Según la Justicia, esto se debe a que tenía permisos laborales debido a que, al ser futbolista, sus piernas son su herramienta de trabajo. Fue así como pudo acercarse a Anabelia Ayala el pasado 30 de diciembre, violando la orden de restricción para acercarse a la joven (no podía acercarse a 300 metros o menos de ella).

La otra detención que tuvo el jugador, quien también estuvo en clubes del exterior como Benfica, Sporting Braga, Atlético San Luis, Delfín y Palmaflor de Bolivia (su último club), se dio en enero de 2022. Fue luego de otra denuncia de violencia de género contra Ayala y por golpear a su padre.