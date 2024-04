Hace varios meses se sabe que Lewis Hamilton, piloto inglés con siete títulos mundiales de la Fórmula 1, dejará Mercedes para sumarse a Ferrari de cara al 2025. Desde entonces la pregunta respecto a este importante cambio de escudería es recurrente en el mundo de la elite y prácticamente no queda nadie por opinar sobre el cambio de escudería. En esta oportunidad el que opinó fue Ralf Schumacher, hermano menor de Michael y fue bastante duro con Lewis Hamilton.

¿Qué dijo Ralf Schumacher de Lewis Hamilton?

“Puedo entender a Lewis. Quería volver a ganar dinero real y conducir para una marca que tiene tanto atractivo, que todavía puede utilizarla después de su carrera activa. La pregunta crucial es: ¿Cómo de bueno sigue siendo Lewis Hamilton? ¿Hasta qué punto está motivado? Espera que se haga todo lo posible para que se sienta cómodo”, afirmó Ralf Schumacher en Sport1. Cabe recordar que Ralf Schumacher suele tener ser muy duro en sus análisis y Hamilton no es el primer piloto al que critica duramente.

La carrera de Ralf Schumacher en la Fórmula 1

El hermano menor del heptacampeón corrió en la Fórmula 1 ente 1997 y 2007. Lo hizo para las escuderías Jordan, Williams y Toyota. Participó en 182 grandes premios en los que obtuvo seis victorias y 27 podios. Sus resultados en el campeonato fueron muy buenos en líneas generales: en dos oportunidades salió cuarto (2001 y 2002), dos veces quedó quinto (2000 y 2003) y sexto la misma cantidad de veces. Luego de su retiro de la F1 siguió vinculado al mundo del automovilismo y corrió en otras categorías.

¿Cómo empezó Lewis Hamilton el 2024?

Hasta el momento se corrieron cuatro carreras y el dominador claro es Max Verstappen, de Red Bull. Por su parte, Lewis Hamilton, que afronta su último año en Mercedes, no tuvo un buen comienzo. En Baréin, el primer GP del año terminó sexto, en Arabia Saudita fue noveno, en Australia no pudo competir por problemas con el motor de su auto y, finalmente, en Japón volvió a salir noveno. Claramente, este no será el año de Lewis Hamilton y todo apunta al 2025 en Ferrari, donde buscará su octavo título mundial y quedar en soledad como el piloto más ganador de la historia.