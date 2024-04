La familia del ex piloto de Fórmula 1 están a punto de llevar a cabo una medida que les garantizará una astronómica suma económica.

A casi una década del accidente que sufrió Michael Schumacher en los Alpes franceses, y mientras los fanáticos de la Fórmula 1 esperan que el estado de salud del teutón se modifique, desde su familia tomaron una decisión muy llamativa con vistas al corto plazo.

El tratamiento que requiere el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 es muy costoso, y debido a que su figura tiene una enorme trascendencia a nivel global, sus más allegados familiares se están encargando de llevar adelante una gran iniciativa de la que ya se conocen varios detalles.

Hace un tiempo trascendió que Corinna Betsch, su esposa, realizará una subasta de diferentes objetos que portó el nacido en Hürth-Hermülheim, pero en este caso los fanáticos no podrán competir por autos, como ya ocurrió en el pasado, sino que lo harán por relojes de un altísimo valor económico, y que según se pudo saber alcanzarían un valor aproximado de 4 millones de dólares.

El lunes 13 de mayo, en la ciudad suiza de Ginebra y a pocos días del Gran Premio de Emilia Romaña en Italia, se llevará a cabo la subasta de los objetos personales del ex Benetton. Incluso, dos de ellos tienen la dedicatoria del ex jefe de Ferrari, Jean Todt. El restante es un Rolex Daytona Paul Newman. Y si bien no se conocieron las cotizaciones en los que iniciará el remate, los fanáticos más adinerados del mundo estarán muy expectantes.

A lo largo de las últimas horas, Rémi Guillemin, el director de la relojería de Christie’s, en la cual se desarrollará la jornada, se hizo eco de lo que ocurrirá en algunos días, y además de agradecerle a la familia Schumacher “por su confianza en nosotros y el deseo de compartir estas obras maestras con otros coleccionistas apasionados en el mundo”, aseguró que se encuentran “orgullosos de presentar estos relojes icónicos que pertenecen a una de las leyendas célebres de la Fórmula 1“. Por último, expuso que “es un momento excepcional para entusiastas de la relojería como para los de la F1”.

Revelan detalles de la salud de Michael Schumacher

En más de una ocasión, la familia del ex piloto de Ferrari evitó dar precisiones respecto al día a día, pero fue Roger Benoit, uno de sus grandes amigos con el que compartió los mejores momentos de su carrera, reveló detalles que nadie conocía.

El periodista suizo es muy cercano a la familia del nacido en Hürth-Hermülheim, y en una entrevista que brindó al diario Blick, reveló que “es un caso sin esperanza” al momento de ser consultado por el estado de salud actual del heptacampeón del Campeonato Mundial de Fórmula 1. “Solo hay una respuesta a esa pregunta y es la que dio su hijo: ‘Daría cualquier cosa por hablar con papá’. Esta frase dice todo sobre cómo la ha pasado su padre durante más de 3.500 días”, argumentó Benoit, quien es uno de los pocos que tiene acceso al vínculo.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Michael Schumacher?

El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher padeció un gravísimo accidente mientras esquiaba junto a su familia en la estación invernal de Méribe, en los Alpes franceses.

El ex piloto alemán se golpeó la cabeza cuando se encontraba fuera de pista entre las zonas de La Biche y Mauduit. Rápidamente fue trasladado al Hospital Universitario Grenoble-Alpes, donde se conoció el primer parte médico, que diagnosticó lesiones cerebrales serias, quedando en estado crítico. Y luego de ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, durante varios meses debieron mantenerlo en coma inducido.