El ex piloto colombiano de Fórmula 1 habló sobre la actualidad de la categoría y la comparación con sus tiempos. También habló sobre los hermanos Schumacher.

La Fórmula 1 es muy popular en Latinoamérica y esto se debe, en buena parte, gracias a pilotos como Juan Pablo Montoya. El colombiano hizo historia en su tiempo en la categoría entre los años 2001 y 2006. Ahora, apartado de los monoplazas, realizó una valoración de lo que es el presente de la máxima competencia del automovilismo mundial.

En una charla para el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid, habló sobre varios temas de la actualidad y sus tiempos como piloto de esta categoría. En este sentido, destacó que una de las mayores diferencias es el trato entre los corredores en estos tiempos.

El bogotano puso como ejemplo su relación con Ralf Schumacher (hermano del multicampeón Michael Schumacher), quien fue su compañero de equipo por largos años en el equipo Williams (2001-2004). Reconoció que con el alemán no se hablaban mucho a diferencia de lo que pasa en la actualidad.

“Nosotros casi no hablábamos. Ahora con las redes sociales, los equipos son mejores amigos, salen juntos y van y juegan pádel (entre risas), pero en mi tiempo yo no hablaba con nadie. Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas y es muy difícil ser un ‘cabrón’ (en la pista) cuando eres buena persona. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el coche cuando te cae bien“, expresó.

En este sentido, comentó que Ralf era muy rápido en sus tiempos. “Él era muy rápido. Él competía conmigo por mucho tiempo y era muy molesto, y las cosas que podía hacer con el carro era irreal“, dijo. Precisamente, según el colombiano, lo mejor era “destruirlo mentalmente” y por eso no interactuaban.

El gran problema con Michael Schumacher: “Nadie le competía”

Juan Pablo Montoya no sólo tenía una rivalidad de equipo con Ralf Schumacher. Por supuesto, también debía competir con el multicampeón Michael Schumacher, su hermano. En este sentido, el ex piloto de BMW-Williams y McLaren reveló cuál fue el gran problema con la leyenda alemana de Ferrari.

“El único problema con Michael (Schumacher) es que nadie le competía. Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho“, comentó.

“Eran como ‘es Michael, no lo hagamos enfadar’. Todo el mundo le tenía mucho respeto y yo era tan cabrón manejando y la gente pensaba que yo era un loco, que funcionaba. Porque cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover, entonces había dos opciones o te corrías o nos estrellábamos“, contó respecto a su época.

Aún así, el ex piloto de IndyCar y NASCAR destacó que hubo un momento en el que pudo compartir algo de tiempo con el heptacampeón del mundo. “Estábamos Michael y Rubens (Barrichello) y los tres nos emborrachamos“, contó en un episodio en 2004 luego de una carrera.

La otra gran diferencia que Montoya marcó sobre la actualidad de la Fórmula 1

Por último, Montoya destacó que las reglas de hoy difieren a las de su pasado como piloto de Fórmula 1. Ahora, hay un mayor cuidado, mientras que en su tiempo había más libertades. “Hoy en día con las reglas no se puede ser tan extremo, mientras que en mi época usted podría simplemente sacar a alguien de la pista“, finalizó.