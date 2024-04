El ex arquero afronta su segunda experiencia como entrenador en solitario en uno de los clubes más importantes de Santa Fe de la categoría.

Durante de la década del 90 hubo grandes arqueros en el fútbol argentino. Navarro Montoya, Chilavert, Burgos y Bonano son algunos de los ejemplos, pero también hay que destacar a Christian Sebastián Cejas, popularmente conocido como Terremoto. Ya con ese apodo queda bastante claro como era su estilo: el arquero de Newell´s era aguerrido y dejó su huella por casi todos los clubes que pasó.

Los comienzos de Terremoto Cejas fueron en Newell´s, elenco en el que atajó entre 1994 y 2001 hasta que partió a Italia para jugar durante más de cinco años allí: primero estuvo en la Roma donde no tuvo oportunidades y luego salió varias veces a préstamo. En 2001 estuvo en Siena, en 2002 en Ascoli y en 2003 llegó a la Fiorentina, elenco en el que se afianzaría y terminaría ascendiendo a la Serie A.

Muy querido en Colo Colo

De Italia a Chile sin escalas. En 2006, Terremoto Cejas llegó a Colo Colo y en poco tiempo se ganó a la afición, si bien estuvo una sola temporada, hace unos años recordó su paso por el Cacique con gran cariño: “El año en Colo Colo me agarró en una edad muy buena, ya aplomado, y me hizo sentir jugador de vuelta, ganador. Jugar en un equipo grande me hizo disfrutarlo más aún todavía, porque fue un año bueno y el reconocimiento fue muy importante”.

El final de su carrera

Luego de un gran paso por Colo Colo, Terremoto Cejas regresó a Argentina y fue para vestir la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego tuvo un breve paso por el Pisa de Italia y cerró definitivamente sus años como profesional entre 2009 y 2010 en Chacarita Juniors.

Mánager y ayudante de campo

Tras colgar los botines, Terremoto Cejas se volvió a vincular con Newell´s, el club de sus amores. Entre 2013 y 2014 fue mánager de la institución. Al año siguiente y hasta 2016 fue ayudante de campo de Lucas Bernardi en el elenco rosarino. A partir de 2018 se sumó al cuerpo técnico de Gabriel Heinze y estuvo en Vélez hasta 2020.

Su presente en el Federal A

De cara al 2022, Cejas se largó en solitario como entrenador y tuvo un primer paso por Ramón Santamarina de Tandil. Ese mismo año dejó el cargo y estuvo unos meses parado, hasta que le llegó la oportunidad de asumir como entrenador de Sportivo Las Parejas, elenco en el cual sigue y se desempeña en el Federal A.

El día que Messi lo nombró

Antes del Mundial de Qatar 2022, Lionel Andrés Messi le brindó una entrevista a Jorge Valdano y al ser consultado por sus recuerdos como hincha de Newell´s en la infancia, el mejor del mundo dijo: “Iba con mi papá, tíos y hermanos a la platea de Newell’s siempre que podíamos. Yo viví la época de Manso, de Terremoto Cejas, Cobelli en su época, Real, Zamora, a Zamora lo vi poco, pero esos”.