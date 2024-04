Carlos Aimar, en más de una ocasión, se ha vuelto viral por medio de las redes sociales por sus polémicos dichos en F90, el programa que se emite por la señal de ESPN y que es conducido por Sebastián Vignolo. Incluso, es muy recordado el momento en el que se enojó con el también relator y le manifestó que “hablás como si fueras Pelé o Maradona, no te entiendo. Quisiste irte a probar a All Boys y no te dejaron entrar”.

Más allá de sus frases, y ciertos cruces verbales que tiene con sus compañeros por no coincidir en los pensamientos futbolísticos, el Cai Aimar asustó a todos ellos en medio del programa, ya que sufrió una caída que podría haberlo lastimado. Y mucho.

Entre los periodistas, dentro del estudio televisivo, formaron una ronda para llevar a cabo el famoso ‘loco’ o ‘mareadito’ que realizan los futbolistas en los entrenamientos, y cuando el ex DT de Boca y Quilmes intercedió para tocar el balón, terminó perdiendo el equilibro y se cayó al suelo ante la atenta mirada de Marcelo Sottile y Damián Manusovich, quienes entre risas por el blooper, se alarmaron por la fea caída.

Las imágenes recorrieron las pantallas de todos los teléfonos móviles, dado a que tanto en Twitter como en Instagram, a través de los reels, se viralizó el instante exacto en el que todo ocurrió, y que fue catalogado como el ‘momento televisivo del día’. Por suerte, no pasó a mayores.

¿Quién es el Cai Aimar?

De 73 años, el Cai Aimar es un ex director técnico que desarrolló su carrera entre el fútbol argentino y el español, y en nuestro país dirigió a Deportivo Español, Boca, Rosario Central, San Lorenzo, Lanús y Quilmes.

Los únicos 2 títulos que logró en su carrera como DT, fueron al frente del Xeneize:

Supercopa Sudamericana 1989

Recopa Sudamericana 1990

¿Cuándo comenzó el Cai Aimar a trabajar como periodista?

Fue en 2008 cuando Carlos Aimar se dedicó al periodismo deportivo, donde estuvo en 90 minutos de fútbol, por la señal de Fox Sports, hasta 2020. A partir del septiembre de ese año, el programa pasó a ESPN, donde se mantiene en la actualidad.