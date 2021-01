No se guardaron nada: el tenso cruce entre Cai Aimar y Vignolo en F90

Muy picante se puso la cosa en ESPN F90 mientras analizaban lo que fue el empate 0-0 entre Boca y Santos por la Copa Libertadores de América.

Pasa que al Cai Aimar no le gustó una comparación que hizo Sebastián Vignolo y sin filtro, le fue directo a los talones.

"Vos hablás de fútbol, y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los del country y estabas en el espejo. Cuando salías no la tocabas", arrancó.

Y siguió: "Hoy hablás como si fueras Pelé o Maradona, no te entiendo. Quisiste irte a probar a All Boys y no te dejaron entrar".

Al instante, el 'Pollo' respondió: "¿Vos de verdad me estás diciendo, porque no llegué? Con los sueños rotos, las ilusiones que había. Es jodido lo que me estás diciendo, ¿vos sabés los líos que tuve por no haber llegado, la situación que viví?".

#ESPNF90 �� | ESPN



UN MOMENTO INCÓMODO@caiaimar puso al @pollovignolo entre la espada y la pared, molestándolo por no haber llegado a debutar en Primera Divisón. "La verdad, me dolió, pero yo nunca te pregunté por qué te echaron de Quilmes a los 10 partidos", retrucó. pic.twitter.com/T9DWOJzdXF — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 7, 2021

Lejos de poner paños fríos, el exfutbolista siguió: "Tuviste a tu vieja que sabés cómo te apoyaba, te bancaba, siempre te ayudó, mirá que yo se bien".

Para cerrar, el conductor puso el dedo en la llaga: "La verdad, me dolió, yo nunca te pregunté por qué te echaron de Quilmes a los 10 partidos". Tranquilos...

