La industria del boxeo puede enorgullecerse de ofrecer a sus fanáticos alrededor del mundo la mejor pelea que pueda concretarse en la actualidad. El primero de junio, en Arabia Saudita, el campeón mundial de peso semipesado del CMB, la FIB y la OMB Artur Beterbiev irá en busca del único cinturón que le falta conquistar en la división ante Dmitry Bivol, monarca de la AMB.

Por tratarse de dos peleadoras de ascendencia rusa, aunque Beterbiev lleva tiempo radicado en Canadá, para ambos fue más difícil el acceso a las grandes carteleras que se ofrecen desde los Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, hace años que se elevaron como estrellas de talla mundial a fuerza de victorias y alto poder de demolición.

En el caso de Bivol, invicto en 22 peleas, sin empates, fue bisagra la victoria ante Saúl El Canelo Álvarez consumada en Las Vegas en mayo de 2022. Lo respaldó con presentaciones sin fisuras ante Gilberto Ramírez, a quien le cortó un invicto de 43 combates, y Lyndon Arthur. Pese a su inmensidad, su estilo es depurado y le ha valido el respeto incluso entre los fanáticos del estilismo.

Puede que Beterbiev no haya tenido en el camino un rival de tanto renombre como el mexicano, pero sí duras batallas ante Joe Smith Jr, Anthony Yarde y Callum Smith en las que ha mostrado ser un animal de demolición. En su invicto de 20 peleas, todas las definiciones fueron por la vía del nocaut y lo han alzado como el peleador más temible del mundo en la actualidad.

“Es uno de los combates más puros en la historia del deporte. La mejor pelea que puede ofrecer el boxeo”, dijo el promotor Eddie Hearn durante la presentación oficial de la megacartelera que Beterbiev y Bivol estelarizarán el próximo 1 de junio en la Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

El mayor atractivo del combate es que se tratará de un auténtico duelo de estilos, entre los mejores en lo suyo. “El boxeo se trata más de clase, coeficiente intelectual, estilo y habilidades”, expresó el mánager de Bivol. “Siempre he sido un fanático de la destrucción y más de la forma en que lo hace este tipo. Mis amigos me llaman cuando estoy con él y me preguntan ‘¿quién es este monstruo?'”, señaló el manager de Beterbiev.

Después de muchas idas y vueltas, la unificación indiscutible de los títulos mundiales de la división de peso semipesado está a poco más de un mes de ser un hecho, “sin cláusulas, sin excusas, los dos mejores”, tal y como se anunció durante el primer cara a cara oficial entre los dos campeones.

¿Qué se necesita para ser campeón mundial indiscutible?

Se llama campeón mundial indiscutible a aquel peleador que logre conquistar los cuatro grandes cinturones que se reparten en una misma división: el del Consejo Mundial de Boxeo, el de la Federación Internacional de Boxeo, el de la Asociación Mundial de Boxeo y el de la Organización Mundial de Boxeo.

Quien resulte ganador del combate que Dmitry Bivol y Artur Beterbiev disputarán en Arabia Saudita el primero de junio accederá a ese status que ha sido privilegio de unos pocos a lo largo de la historia del boxeo.

En la actualidad solo hay dos campeones mundiales indiscutibles reinantes: Saúl El Canelo Álvarez en la división de peso súper mediano y el japonés Naoya Inoue, considerado por muchos como el mejor peleador libra por libra, en la división de peso súper gallo.