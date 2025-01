El jugador más sobrevalorado de la historia de la NBA, según Shaquille O'Neal: "Solo hablo de hechos”

Shaquille O’Neal no solo fue uno de los mejores basquetbolistas que se han visto en la NBA, sino que también dejó su huella fuera de la pista con sus controversiales análisis en su rol como periodista deportivo en televisión. Sin ir más lejos, llegó a catalogar a un atleta como el peor jugador que vio en su vida.

En una reciente entrevista que le brindó al podcast GOAT Talk, Shaq debió responder a esta consigna y no le tembló el pulso para dar el nombre y apellido de quien, para él, es el más sobrevalorado de la liga: “Rudy Gobert”. Como de costumbre, el expívot argumentó su contundente afirmación.

“Si firmás un contrato por 250 millones, mostrame que vales esos 250 millones. Hay una razón por la que yo camino de una forma cómica, un motivo por el que no puedo ni girar el cuello. Y no puedo porque jugué por 120 millones. Entonces te encuentras a muchachos como él, que rompieron el sistema, que están ganando un montón de dinero y no pueden jugar bien. Esa gente no se ha ganado mi respeto“.

Estas palabras también fueron dedicadas a otra de las figuras que supo tener la NBA pero que el peso de las expectativas y las lesiones lo borraron de la historia. “Ben Simmons es otro bluff (una mentira)”.

“Solo hablo de hechos. Tienes profesores, bomberos, doctores… gente que tiene trabajos importantes y a los que les pagan una mierda”, continuó la exestrella de Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Miami Heat, entre otros.

Gobert le contestó a Shaq

En su momento, las declaraciones de O’Neal generaron gran impacto en la NBA y Rudy Gobert se vio en obligación a contestarle públicamente para acabar con el hostigamiento que estaba recibiendo por parte de los fanáticos.

“Es triste ver a alguien que ha logrado tanto como tú, Shaq, tanto en el deporte como en los negocios, que todavía se sienta molesto por las finanzas y los logros de otro. Entiendo la parte de espectáculo, pero a diferencia de otras personas, no necesitas esas cosas para seguir siendo relevante“, soltó.

“Rendí al más alto nivel durante toda mi vida, toda mi carrera. Así que siempre cuanto más crezcas, más consigues, más consigues algunas de esas cosas. En este punto de mi carrera se trata de ser la mejor versión de mí mismo e intentar ayudar al equipo a ganar. Eso es lo que verdaderamente importa para mí”.

Los mejores pagos de la NBA

Stephen Curry (Golden State Warriors): 55.761.216 dólares Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 51.415.938 dólares Nikola Jokic (Denver Nuggets): 51.415.938 dólares Kevin Durant (Phoenix Suns): 51.179.938 dólares Bradley Beal (Phoenix Suns): 50.203.930 dólares Paul George (Philadelphia 76ers): 49.205.800 dólares Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers): 49.205.800 dólares Devin Booker (Phoenix Suns): 49.205.800 dólares Jaylen Brown (Boston Celtics): 49.205.800 dólares Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves): 49.205.800 dólares Jimmy Butler (Miami Heat): 48.796.677 dólares Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 48.787.676 dólares Damian Lillard (Milwaukee Bucks): 48.787.676 dólares LeBron James (Los Angeles Lakers): 48.728.845 dólares Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): 43.827.587 dólares

