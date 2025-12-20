La decisión que tomó Jake Paul tras el nocaut con fractura de mandíbula incluida que le propinó Anthony Joshua: “De eso se trata”

Jake Paul se despertó a los golpes de la fantasía que él mismo se inventó y de la que supo contagiar a muchos seguidores y actores del boxeo que le reconocieron un lugar dentro de la escena profesional. Este viernes, en Miami, fue el excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua quien pese a estar lejos del mejor momento de su carrera le marcó un límite que, por su propia integridad física, no debería intentar volver a cruzar.

Sin hacer una pelea lucida, el británico despachó al estadounidense con un nocaut en el sexto asalto, que fue el primero que sufrió el youtuber en 14 peleas, ocasionándole además una doble fractura de mandíbula que le demandará una larga recuperación.

Pero lejos de que la contundencia de la derrota pusiera a Jake Paul a quedarse solo con su labor como promotor en el mundo del boxeo, para lo que sí ha mostrado tener gran capacidad, su decisión ya hecha pública es seguir intentado algún día convertirse en campeón mundial.

“Simplemente me cansé, para ser honesto. Fue demasiado lidiar con su peso. Creo que si hubiera tenido mejor cardio, habría seguido luchando. Lo hizo increíble. Pega muy fuerte. Me dieron una paliza, pero de eso se trata este deporte. Voy a volver y seguir ganando”, fueron sus primeras palabras tras la derrota.

Un Anthony Joshua lejos de su prime fue demasiado rival para Jake Paul. (Getty).

En relación a la doble fractura de mandíbula que podría haber alejado a más de un boxeador profesional de la disciplina, Jaka Paul señaló: “Nos curaremos, volveremos y pelearemos con boxeadores de mi peso. Iremos por el título mundial de peso crucero. Me encanta esto. Algún día volveré y conseguiré un cinturón de campeón mundial”.

Joshua no quedó conforme con su actuación

Otro factor determinante para entender lo lejos que está Jake Paul de la élite del boxeo mundial fue que Anthony Joshua no se mostró conforme con su performance más allá del demoledor nocaut que le propinó. “No fue la mejor actuación. El objetivo final era atrapar a Jake Paul, inmovilizarlo y lastimarlo. Tardó un poco más de lo esperado, pero la derecha finalmente alcanzó su objetivo”, dijo.

Los actuales campeones de peso crucero

Tras la decisión de Jake Paul de buscar convertirse en campeón mundial de peso crucero una vez que esté completamente recuperado de la doble fractura de mandíbula que le ocasionó Anthony Joshua vale la pena destacar quiénes son actualmente los monarcas de la división y, en consecuencia, posibles próximos rivales para el youtuber.

El mexicano Gilberto Ramírez, dueño de un récord profesional de 48 victorias y una única derrota, es campeón por la AMB desde marzo de 2024 y de la OMB desde noviembre del mismo año. El australiano Jai Opetaia, invicto en 29 peleas sin empates, es monarca de la FIB desde mayo del año pasado. El objetivo que presenta a priori mayor oportunidad para Jake Paul es el armenio Noel Mikaelian, quien se convirtió en campeón mundial por el CMB el pasado 15 de diciembre y ya sufrió tres derrotas en su carrera.

