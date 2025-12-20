Anthony Joshua reaccionó a cómo le rompió la mandíbula a Jake Paul y se volvió viral con más de 1,5 millones de likes

Un día tenía que llegar, estaba claro. Jake Paul tomó la notable y valiente decisión de enfrentarse a un boxeador profesional en plenitud física y sufrió las consecuencias. Anthony Joshua, el dos veces campeón unificado y campeón olímpico del peso pesado, con 36 años, destrozó al creador de contenido devenido a boxeador y lo noqueó en seis rounds.

Sin embargo, siendo una pelea de exhibición transmitida por Netflix, la cosa no se quedó en lo sucedido en el ring en ese poco más de cuarto de hora que combatieron hasta que Joshua acabó todo con un derechazo que terminó con Jake Paul en el piso. El británico aprovechó el momento y el lugar al máximo de sus posibilidades.

Apenas decretada su victoria, Joshua se dio vuelta ante las cámaras e hizo una seña de ejecución, lo cual luego compartió en su cuenta personal de Instagram, junto a la leyenda de “Netflix and Chill”, reconociendo que la noche fue bastante sencilla para él. En cualquier caso, en poco menos de seis horas, ese posteo llegó a más de un millón y medio de likes.

El británico había remarcado que el combate no llegaría a los ocho rounds estipulados, y aunque esperaba noquear a Paul en los primeros dos asaltos, la actuación fue dominante, contra un rival que cayó más de media docena de veces por trastabílleos propios de la presión impuesta por Joshua.

Jake Paul reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula

Anthony Joshua no fue el único que tomó las redes sociales después del combate; Jake Paul, a pesar de haber perdido, hizo lo propio. Y mostró las consecuencias de haberse enfrentado a un dos veces campeón unificado del peso pesado.

El youtuber reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula en la pelea, aunque no mostró ningún recelo para con Joshua y mostró que a pesar de la derrota mantiene su humor característico. “Denme a Canelo [Álvarez] en diez días“, comentó.

Anthony Joshua le fracturó la mandíbulo a Jake Paul.

Esta es apenas la segunda derrota para Jake Paul en exhibiciones de boxeo, y ahora su récord es de 12-2 Mientras tanto, para Joshua fue su regreso al ring tras 15 meses fuera de los cuadriláteros; su último combate había sido ante Daniel Dubois en septiembre del 2024, combate donde perdió la oportunidad de ganar el Campeonato Peso Pesado de la IFB.

En síntesis

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto round de su pelea de exhibición.

noqueó a Jake Paul en el sexto round de su pelea de exhibición. El boxeador Jake Paul reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula tras el combate.

reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula tras el combate. La reacción de Anthony Joshua llegó al millón y medio de reproducciones en Instagram.

