El tremendo nocaut de Anthony Joshua que obligará a Jake Paul a pensar en el retiro

Si algo llegó a demostrar el combate estelar de la cartelera que presentó MVP con transmisión de Netflix en el Kaseya Centre de Miami es que una vez más los fanáticos se dejaron engañar por esa realidad paralela que se crea desde las redes sociales desde mucho tiempo antes de la irrupción de la inteligencia artificial, en la que se acepta que un youtuber sea considerado boxeador profesional.

Jake Paul es un gran promotor de boxeo y lo demostró con la trilogía entre Katie Taylor y Amanda Serrano. El problema es que también se asume peleador, porque hubo todo un entorno que lo avaló. Pero Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado que está muy lejos de atravesar el mejor momento de su carrera, puso sin brillar cada cosa en su lugar.

La pelea estuvo al borde del papelón, porque ni el británico quiso ir a fondo en busca del nocaut ni el estadounidense tuvo lo más mínima intención de que sobre el cuadrilátero hubiera combate. Más bien se dedicó a escapar, casi a correr, de cualquier posibilidad de encuentro. Entonces, no fue extraño que los presentes en el Kaseya Centre comenzaran a abuchear.

De ahí en adelante, contabilizar la cantidad de veces que Jake Paul puso rodillas sobre la lona hubiese sido casi como dedicarse a contar pases en un partido de fútbol. El árbitro de la pelea intentó que varios de esos derrumbes pasaran por resbalones o tropiezos, hasta que no le quedó más opción que pedirle al promotor que se dedicara a pelear y, posteriormente, dar los primeros conteos de protección.

En esa desprolijidad, la pelea llegó hasta un sexto asalto que de seguro hizo perder dinero a los muchos que apostaron por un nocaut tempranero de AJ. Sin hacer demasiados esfuerzos, esa definición del británico llegó con un cross de derecha que dejó al youtuber sacándole la lengua a la cámara más cercana.

Horas más tarde, se confirmó que Jake Paul sufrió en el golpe de nocaut una doble fractura de mandíbula, lesión grave por la que sería insensible no desearle una pronta recuperación. El deseo, también, deberá ir recomendado del consejo de no volver a poner en riesgo su integridad en un deporte que no está capacitado para desarrollar de manera profesional, aunque haya muchos en el circo que quieren convencerse de lo contrario para sacar una tajada de su máquina de hacer dinero.

¿Cómo quedó el récord de Jake Paul tras perder con Anthony Joshua?

Jake Paul sufrió ante Anthony Joshua la segunda derrota desde que se lanzó como boxeador, en enero de 2020. Si bien el youtuber había seleccionado bien sus objetivos para alcanzar doce victorias, se tentó con la posibilidad de aprovecharse de un excampeón, en actividad pero lejos de su mejor momento, y por primera vez salió noqueado de un cuadrilátero.

