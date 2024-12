El Rally Dakar dará comienzo el próximo 3 de enero para su edición 2025 en Arabia Saudita. Por supuesto, habrá presencia argentina con la esperanza depositada en la categoría Motos donde los hermanos Luciano y Kevin Benavídes aspiran a ganar la dura competencia. Ambos vienen de un 2024 con accidentes fuertes, pero esperan dar la talla compartiendo equipo en el Red Bull KTM Factory Rally Team junto al australiano Daniel Sanders.

Kevin Benavídes ya sabe lo que es ganar en el Rally Dakar, ya que se llevó la victoria en las ediciones de 2021 (con Honda) y de 2023 (ya con KTM), ambas también disputadas en Arabia Saudita. En la última, realizada en 2024, terminó en cuarta posición.

Por su parte, su hermano Luciano Benavídes vuelve a KTM, luego de destacarse en Husqvarna. En 2023 fue campeón del Campeonato Mundial de Rally Raid. En su última participación en el Dakar culminó en el séptimo lugar, aunque sus mejores actuaciones fueron los sextos puestos conseguidos en 2020 y 2023.

Ambos argentinos ya conocen el éxito, pero también han tenido que atravesar duros momentos, sobre todo en el 2024. Kevin Benavídes sufrió un muy grave accidente con lesiones múltiples en cabeza y brazo. Hasta el día de hoy sigue sin estar al 100 por ciento, pero espera poder destacar en el Dakar. Su hermano Luciano Benavídes también la pasó mal por un accidente sufrido en el Desafío Ruta 40.

Kevin Benavídes: “Este año tuve el peor de los accidentes de mi carrera deportiva”

Como parte de la previa al Rally Dakar 2025, Kevin Benavídes habló en una entrevista para Red Bull sobre los problemas que ha venido padeciendo desde 2023 por diferentes lesiones y cómo eso lo perjudicó en su anterior participación en el Dakar.

“El 2024 empezó muy bien para mí, venía de un gran 2023 porque gané mi segundo Dakar junto a KTM, pero después se complicó. Tuve tres lesiones durante 2023, fue un año difícil. Y logré llegar al Dakar con sólo dos días de motos y aún así saqué un muy buen Dakar, pude terminar cuarto, ganar un par de etapas y ser la mejor KTM clasificada“, contó.

Kevin Benavídes, piloto argentino de Red Bull KTM (Gentileza Red Bull).

El 11 de mayo de 2024, durante un entrenamiento personal, Kevin sufrió un grave accidente del que “no recuerda nada”, pero que lo tuvo en grave estado con lesiones en la cabeza y en el brazo. “La vida te pone desafíos y este año tuve el peor de los accidentes en mi carrera deportiva, que me costó y me está costando mucho recuperar“, reveló.

“Fui a entrenar. Veníamos de hacer un día muy bueno de rally con mi hermano Luciano y ese día habíamos decidido hacer un poco de motocross para soltar y nada más. Fui a la pista y al otro día, después, cuando me acuerdo estoy dentro del hospital. Hay un momento ahí que no recuerdo qué es lo que pasó, aunque sé lo que pasó. Me caí en un salto, me desmayé y me tuvieron que trasladar al hospital. Cuando desperté y tuve conciencia, estaba allí y no entendía por qué. Fue difícil, duro de asimilar”, aseguró.

Según contó en anteriores oportunidades, el bicampeón de motos en el Rally Dakar sufrió roturas de húmero, el codo, un corte en el nervio radial y también lesiones en las cervicales. Pero, lo más grave, fue en la cabeza, ya que sufrió una lesión axonal difusa. A día de hoy, no está al 100 por ciento.

Luciano Benavídes: “El 2024 fue un año atípico” y “no correr todo el Mundial de Rally Raid, me desaminó”

Para el menor de los Benavídes que estará en el Dakar 2025, su 2024 tampoco fue el mejor. Venía de un gran 2023 por su título en el Campeonato Mundial de Rally Raid, pero hubo algunas decisiones cuestionables que terminaron por condicionar este año.

“El 2024 fue un año atípico para mí porque creo que fue un mix de cosas que pasaron. Después de lograr el título del mundo, no tuve tiempo para digerir ni disfrutarlo. Ni bien salí campeón del mundo tuve que prepararme al 100 por ciento para disputar el Dakar y estaba a muy pocos días. Llegué siendo el actual campeón y fue muy difícil porque sufrimos con algunas cosas que probamos en la moto que no funcionaron y en el día 5 rompimos motor y tuvimos que penalizar, perdimos muchos puestos. Entonces, fue un Dakar difícil, como todos, pero bueno, quedé séptimo”, comentó sobre su participación en 2024.

Pero, luego de ello, su equipo tomó una decisión que no lo favoreció. “Y, después del Dakar, el equipo decidió no correr todo el Mundial, por lo que no pude defender mi título, lo cual eso un poco me desanimó, por así decirlo“, explicó.

Luciano Benavídes, piloto argentino de Red Bull KTM (Gentileza Red Bull).

Luego de esto, estuvo en el Desafío Ruta 40, donde fue el ganador el año anterior, pero un accidente lo dejó fuera y también lo llevó a cambiar de equipo. “Hicimos algunas carreras aisladas al campeonato mundial. Fuimos al Desafío Ruta 40, justo al mes de que Kevin tuvo el grave accidente. No fue una carrera buena, el primer día en Córdoba me accidenté bastante fuerte y quedé fuera“, contó.

Y agregó. “Desde ahí, estuve prácticamente todo el año sin correr hasta que llegó Marruecos y, con cambio de equipo, dejé Husqvarna para volver a KTM, y terminé en el tercer puesto en esa última carrera, la más importante después del Dakar. Fue un buen cierre, a pesar de todo lo que pasó y ahora preparándonos para el Dakar 2025″.

¿Qué esperan Kevin y Luciano Benavídes para el Rally Dakar 2025?

Luciano Benavídes es quien mejor llega de los hermanos para el Rally Dakar 2025 debido a ese tercer lugar que consiguió en Marruecos y que lo anima a esperanzarse con pelear arriba. En tanto, debido a las lesiones que sufrió en 2024, Kevin asegura que no está al 100 por ciento y “difícilmente pueda llegar al 100”.

El australiano Daniel Sanders, junto a los hermanos Benavídes (Gentileza Red Bull).

“Muchos me preguntan cómo voy a llegar al Dakar y, la verdad, al 100 por ciento no voy a llegar. Me encantaría llegar al 100 por ciento, vengo trabajando hace siete meses para ello. Lo único que puedo asegurar es que estoy dando mi 100 por ciento cada día para llegar”, asintió Kevin.

Pese a esto, espera que su experiencia le permita lograr buenos resultados. “Creo que lo que más tengo a favor hoy es la experiencia y la inteligencia. Tal vez no pueda ser tan agresivo como me gusta a mí, pero voy a tener que manejar mucho más inteligente, saber cómo enfrentar la carrera. Así que va a ser un desafío muy grande, por supuesto, es parte de lo que me gusta”, sentenció.

Por su parte, Luciano destaca su madurez de cara a lo que viene. “El Dakar 2025 va a ser una edición muy difícil, igual que la de 2024, pero llego con una madurez mayor a la que tenía. Llego mucho mejor de la cabeza, asimilando mucho más las cosas que fui logrando a lo largo del año, más allá de la lesión. Espero una gran carrera, estoy preparado para hacerlo y obviamente mi objetivo es siempre pelear por la victoria y dejar a Argentina en lo más alto posible”, cerró.

